El periodista más famoso de Europa le da una mala noticia a Messi: “No está negociando por…”

¡Duro freno al mercado de pases! Fabrizio Romano le da una mala noticia a Lionel Messi y desmiente la negociación. ¡Entérate cuál es!

El rumor duró poco, muy poco… Inter Miami está decidido a seguir dándole más armas deportivas a Lionel Messi para gane más torneos hasta que se retire, ojala no pase nunca, pero el periodista más famoso de Europa acabó con la ilusión usando tan solo 15 palabras.

Antes de que Messi regresara de los diez días de descanso que se tomó tras haber llegado a la final del Mundial 2026, Inter Miami volvió a romper el mercado, le ganó el fichaje a Los Angeles Galaxy y firmó al brasileño Casemiro.

Ahora… ¿Era momento de reforzar el mediocampo en la parte ofensiva y de creación? El portal ‘Mundo Deportivo’, de España, instaló la narrativa de que Kevin De Bruyne estaría interesado en continuar su carrera con Leo Messi en Inter Miami en lugar de irse al fútbol de Arabia Saudita. Incluso, este medio señaló que el equipo rosa renovo su interés para contratar al volante belga.

“No está negociando por…”: El periodista más famoso de Europa y una mala noticia a Messi

Kevin De Bruyne y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

El periodista más famoso de Europa a la hora de hablar de fichajes y transferencias es Fabrizio Romano con más de 28.6 millones de seguidores en X. Así que… ¿Por que no creerle la mala noticia que le dio a Lionel Messi? “El Inter Miami no está negociando por Kevin De Bruyne a pesar de las informaciones”, publicó Romano.

La puntuación de Messi en su regreso a Inter Miami tras el Mundial 2026

Messi jugó 37 minutos en el empate 2-2 entre Inter Miami y Columbus Crew por la fecha 18 de la MLS. En el primer partido del ’10’ argentino tras la final del Mundial recibió una calificación de 7 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, por, entre otros motivos deportivos, cuatro tiros, 14 de 17 pases precisos y un balón recuperado.

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