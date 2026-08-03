¿Se queda? La primera publicación de Real Madrid con Vini Jr. mientras Arsenal presiona por su fichaje

Arsenal va en serio por el fichaje de Vini Jr. pero Real Madrid responde de manera contundente con esta publicación.

La gran novela del mercado de fichajes es Vinicius Junior, con su continuidad en Real Madrid o una posible llegada a Arsenal, en lo que supondría el movimiento más grande del mercado en los últimos años. El equipo ‘Merengue’ ahora respondió con una publicación contundente.

Este lunes 3 de agosto de 2026 el Real Madrid utilizó sus cuentas oficiales para mandar un mensaje y publicó un video de Vinicius ya entrenando y lo título: “Un día de entrenamiento con Vini Jr.”. Además, el jugador brasileño se ve muy feliz en este comienzo de pretemporada.

Los rumores no han dejado de seguir a Vini en esta pretemporada. El astro aún no ha renovado su contrato con el Real Madrid, y en medio de las pláticas para una continuidad, apareció Arsenal. Los campeones de la Premier League insisten por este fichaje.

Desde Inglaterra y España coinciden en que Arsenal está dispuesto a ir “con todo” por Vini. Incluso, se reportó en las últimas horas, que hasta el mismo Mikel Arteta ya se habría contactado con el brasileño para contarle el proyecto de los campeones y cómo Arsenal giraría sobre él.

Real Madrid, según José Felix Díaz, ya puso precio a Vini y Arsenal lo sabe. El club llegaría a demandar más de 150 millones de euros para el equipo que quiera fichar al brasileño. Los ‘Gunners’ tendrían el dinero para hacer dicho movimiento y sorprender al mundo.

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El contrato de Vini Jr. en Real Madrid

Ahora mismo, Vinicius Junior tiene un contrato con Real Madrid hasta final de la temporada, es decir, hasta junio de 2027. Su valor de mercado actualmente es de 140 millones, según transfermarkt. Esta semana sería clave para definir su futuro en el mercado.

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