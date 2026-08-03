Para jugar con Messi, Kevin De Bruyne pasaría de ganar 9 millones de euros a menos de 2 millones de dólares

Ver al belga en Inter Miami supone que De Bruyne resigne dinero. Las normas de la MLS, vitales para entender como puede ser socio de Messi.

Sin duda es una de las grandes noticias de las últimas horas alrededor de la MLS es Kevin De Bruyne. El futbolista del Napoli suena con fuerza para llegar al Inter Miami de Lionel Andrés Messi en una operación ni mucho menos sencilla producto de las normas del fútbol norteamericano. Para verle junto al argentino, el centrocampista tendrá que resignar mucho dinero.

La trampa es sencilla: Kevin De Bruyne gana cerca de 9 millones de dólares al año en el Napoli. Un sueldo imposible para la MLS y donde ni siquiera las normas de futbolistas franquicia le ayudan en este momento. Recordemos que el Inter Miami tiene ocupadas las plazas de Designated Player con Messi, Rodrigo De Paul y Rodrigo Berterame, por lo que el tope salarial de cualquier otra operación se encuentra limitado a montos entre 0.8 millones y 1.8 millones de dólares.

Es por eso que en caso de querer jugar junto a Messi, Kevin De Bruyne tendría que reducirse el sueldo casi 5 veces. Hasta la fecha se desconoce si otro club ha reservado sus derechos de fichaje, tal y como ocurrió en la trama Casemiro con Los Angeles Galaxy. No nos olvidemos de que incluso el brasileño tuvo que resignar mucho dinero en relación con su contrato con Manchester United producto de esta situación contractual del equipo de Beckham y las plazas de Designated Player.

En caso de que el centrocampista belga quiera unirse al proyecto de la Florida, tendrá que pasar de cobrar 9 millones de dólares a un monto cercano a los dos. Todo ello ya con más de 35 años en sus piernas y ante la posibilidad de lo que supondría tener un último gran contrato de estamentos europeos o en Oriente Medio. Por la MLS esperan novedades de cara a las próximas semanas y sobre todo teniendo en cuenta cómo el mercado de pases en Europa cerrará su ventana dentro de pocos días.

De Bruyne y Messi se miden desde 2014: GETTY

El jugador se encuentra en diferentes disputas con el Napoli, que son el principal motivo para entender por qué podría dejar el fútbol italiano. Todo ello después de convertirse en una auténtica leyenda del Manchester City en la Premier League de Inglaterra y en los mejores tiempos de Pep Guardiola. Kevin De Bruyne deshoja la margarita.

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Galatasaray, también pendiente de Kevin De Bruyne

Ekrem Konur, periodista turco, afirma que el gigante de Estambul también se encuentra detrás de los servicios del centrocampista de 35 años. A diferencia de lo que ocurre con el Inter Miami, no tendrán normativas que les impidan ofrecerle un sueldo muchísimo mayor al que podría percibir en la Florida. Eso sí, antes habría que negociar con un Napoli donde las declaraciones de su directiva hablan de un contexto complicado pensando en la salida del belga.

“Kevin no tiene que decidir si se queda o se va; forma parte del proyecto y se pondrá a disposición del entrenador, igual que todos los demás jugadores”, palabras oficiales del director deportivo Giovanni Manna. Kevin De Bruyne es uno de los grandes nombres a seguir de cerca en este final del mercado de fichajes europeo.

Datos claves

Kevin De Bruyne cobra un sueldo de 9 millones de dólares en el Nápoles.

cobra un sueldo de 9 millones de dólares en el Nápoles. Inter Miami solo dispone de cupos salariales entre 0.8 y 1.8 millones de dólares.

solo dispone de cupos salariales entre 0.8 y 1.8 millones de dólares. Galatasaray también busca fichar al centrocampista belga Kevin De Bruyne.