Esto dijo Josef Martínez del Inter Miami después de que uno de sus compañeros provocara a Messi

Descubre lo que dijo Josef Martínez sobre Inter Miami tras el imprudente cruce de un compañero con Lionel Messi.

Dos viejos conocidos se volvieron a encontrar en la MLS. Inter Miami y Columbus Crew se enfrentaron el 27 de septiembre y Josef Martínez no dudó en hablar del equipo rosa después de que uno de sus compañeros provocara a nadie más y nadie menos que a Lionel Messi.

Martínez jugó una temporada en Inter Miami (2023) y no solo hizo parte del plantel que ganó el primer título (Leagues Cup) de la historia del equipo, también anotó 12 goles en 40 partidos y formó una buena relación con Messi. ¿Por eso el reconocimiento?

Justo unos segundos después de que Josef Martínez hablara y se alejara de Santiago Rodríguez, el jugador uruguayo provocó a Leo Messi alzándole el dedo mientras se decían de todo menos consejos. A pesar de esto, el delantero venezolano no dudó en reconocer el nivel de Inter Miami.

Josef Martínez habló del Inter Miami tras el cruce de Rodríguez con Messi

Messi y Martínez en Inter Miami vs. Columbus Crew. (Foto: Getty)

“Pasa la victoria creo que por la garra y la fuerza y todo el deseo de ganar. Sabíamos que iba a ser difícil, con la calidad que tienen ya sabemos de lo que es el Inter, pero los pequeños detalles. El 50 a 50 creo que eso fue lo importante, luchar hasta final y eso se dio porque hasa el último minuto se pudo ganar”, dijo Martínez tras anotar el primer gol del triunfo 2-1 de Columbus Crew a Inter Miami.

¿Quién tiene más goles en la MLS, Lionel Messi o Josef Martínez?

Hay una diferencia de 60 goles. Luego del gol que le anotó a Inter Miami el 27 de septiembre, Josef Martínez llegó a las 131 anotaciones en 223 partidos de la MLS. Por su parte, Messi lleva 71 goles en 77 encuentros.

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