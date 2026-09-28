“Trabajo hecho”: Santiago Rodríguez tras ser acusado por Messi de faltarle al respeto

¡Echó más leña al fuego! La primera publicación de Santiago Rodríguez, el jugador que Messi acusó de faltarle el respeto: "Trabajo hecho".

No tardó mucho en romper el silencio y… ¿Redobló la apuesta? Santiago Rodríguez tuvo un picante cara a cara con Lionel Messi en el partido entre Inter Miami y Columbus Crew de la MLS 2026. Leo lo acusó de faltarle al respeto y, acto seguido, llegó una primera publicación del jugador uruguayo que incluyó al ’10’ argentino.

Transcurría el minuto 42 del primer tiempo cuando a Messi no le gustó algo que hizo o dijo Rodríguez. De inmediato se fue a encararlo, se le puso cara a cara y el dedo levantado del volante de Columbus Crew hizo que el ‘10′ argentino explotara en 3, 2, 1…

A pesar de que el árbitro estaba muy cerca de ellos, Leo Messi no dudó en acusar a Santiago Rodríguez diciéndole que “Siempre lo mismo, pero vos me faltás el respeto, me faltás al respeto. ¿Te dije algo a vos?“. ¿Llegó la respuesta del jugador uruguayo? Ya hizo una primera publicación tras esta acusación en la MLS.

La primera publicación del jugador que Messi acusó de faltarle el respeto

Santiago Rodríguez y Leo Messi en la MLS. (Foto: Getty)

¿Lo hizo a próposito o fue pura coincidencia? Rodríguez publicó once fotos de la victoria 2-1 de Columbus Crew a Inter Miami tras el cruce con Messi y en una de las fotos apareció Leo. Y eso no fue todo, ya que el mensaje del volante uruguayo fue contundente: “Trabajo hecho un domingo”.

Post de Rodríguez con Messi. (Foto: IG / @santirodriguezz23)

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El próximo partido de Messi será el último con la Selección Argentina

Inter Miami detiene actividad por la fecha FIFA y esto quiere decir que el próximo partido de Lionel Messi será el útlimo con la Selección Argentina como él mismo lo confesó. Este encuentro será contra Benín el martes 6 de octubre a las 20:00 ARG.

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