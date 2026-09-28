Los hinchas encontraron al jugador uruguayo que le faltó el respeto a Messi y no tuvieron piedad: “Respeta”

No se la dejaron pasar en las redes. Descubre quién es el jugador uruguayo al que la fanaticada destruyó por faltarle el respeto a Lionel Messi.

Ya no es el de antes que se quedaba callado y pocos problemas buscaba en la cancha. La actual versión de Lionel Messi no se achicó, y ante una supuesta falta de respeto de un jugador uruguayo en la MLS, se le plantó. Los hinchas encontraron el perfil de Instagram de Santiago Rodríguez y no tuvieron piedad.

¿Qué fue lo que pasó? Columbus Crew e Inter Miami empataban 1-1 cuando el árbitro Victor Manuel Rivas sancionó una falta en contra del equipo rosa. En ese momento, Rodríguez dijo o hizo algo que a Messi no le gustó nada y llegó la seria acusación en contra del volante uruguayo.

“¿Por qué te haces el canchero? Siempre lo mismo, pero vos me faltás el respeto, me faltás al respeto. ¿Te dije algo a vos? Cagón, vos. Cerra el ort… Soltame, sos un mala leche”, fue la lectura de labios que la cuenta de Instagram ‘Cra_ok’ le hizo a Leo Messi en su cara a cara con Santiago Rodríguez. Los hinchas iban a salir a defenderlo en 3, 2 ,1…

“Respeta”: Los hinchas contra Rodríguez por encarar a Messi

De Paul Rodríguez y Messi. (Foto: Getty)

Los hinchas de Messi no tardaron en encontrar el perfil de Instagram de Rodríguez y no tuvieron piedad: “Messi es tu papá”, “ya te podés retirar, discutiste con Messi el mejor de la historia. Lo mas relevante de tu carrera”, “baja el dedito amigo que estás jugando contra uno de los jugadores más grande de la historia”, “con el 10 la manito abajo respeta los rangos“.

LA DISCUSIÓN FUE SUBIENDO DE TEMPERATURA: picante cara a cara entre Leo Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota 1-2 de Inter Miami vs. Columbus Crew por la #MLS.



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El golazo de Messi contra Columbus Crew que lo tiene cerca de otro récord mundial

En la derrota de Inter Miami 2-1 contra Columbus Crew, Lionel Messi anotó un golazo de tiro libre que lo dejó a dos anotaciones de igualar el récord que tiene Marcelinho (78 anotaciones) como el jugador con más goles de tiro libre de la historia del fútbol.

Encuesta¿En qué equipo juega Santiago Rodríguez? ¿En qué equipo juega Santiago Rodríguez? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿EN QUÉ PUESTO LO UBICÁS ENTRE SUS GOLAZOS DE TIRO LIBRE? Espectacular ejecución de Leo Messi para marcar su tanto 76 de este estilo en la derrota 1-2 de Inter Miami con Columbus Crew en la #MLS.



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En síntesis

“Messi es tu papá” : fanáticos comentaron el perfil de Instagram de Santiago Rodríguez .

: fanáticos comentaron el perfil de Instagram de . “Respeta los rangos” : seguidores de Lionel Messi exigieron respeto al jugador uruguayo.

: seguidores de exigieron respeto al jugador uruguayo. El mejor de la historia: hinchas defendieron a Messi tras su discusión con Rodríguez.