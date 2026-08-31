La propuesta con más de 307.000 interacciones para que Messi juegue un partido más con Selección Argentina

Conoce la propuesta viral con más de 307.000 interacciones para un último partido de Lionel Messi con Argentina.

No es una lágrima, se nos metió un Lionel Messi en los ojos. El ’10’ anunció que se retiró de la Selección Argentina, y ante la conmoción que causó la noticia, llegó una propuesta para que, al menos, juegue un partido más con la ‘Albiceleste’. ¡Tuvo más de 307.000 interacciones!

Desde las lágrimas después de los tres goles a Argelia en el Mundial 2026 se sabía que algo le estaba pasando. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy (31 de agosto) después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, dijo Leo Messi sobre el mensaje que escribió para anunciar su retiro de Argentina, pero…

El 27 de junio de 2016, Messi no aguantó más tras perder la final de la Copa América con Chile y afirmó que “pensándolo mucho en el vestuario, creo que ya está. Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”. Aquel primer retiro tuvo un retorno… ¿El retiro de ahora también lo tendrá? ¡Ya hay una propuesta sobre la mesa!

La propuesta para que Messi juegue un partido más con la Selección Argentina

Messi en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El próximo torneo para título que Messi iba a jugar sino se retiraba era la Copa Amércia 2028. Con este contexto, el famoso estadístico ‘MisterChip’ se animó a hacer una propuesta que tuvo más de 307.000 interacciones entre vistas, comentarios, ‘Me Gusta’ y reposteos: “Ya se fue una vez. Y volvió. Hay una Copa América en dos años. Ojalá le podamos ver una vez más. Solo un torneo más. Por el fútbol y por la gente. Él ya no tiene nada que demostrar”.

Los títulos que ganó Lionel Messi con la Selección Argentina

Con la Selección Argentina de mayores, Lionel Messi ganó seis títulos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Además, Leo también ganó el Mundial Sub-20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

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