Martín Palermo explicó por qué le dio felicidad el retiro de Messi de la Selección Argentina

¡Sorprendió a todos! Pese a la tristeza general, Martín Palermo explicó por qué le dio felicidad el retiro de Lionel Messi de Argentina. ¡Entérate qué dijo!

Tuvo el lujo de jugar un Mundial junto a él y apareció con una opinión que sorprendió. Martín Palermo reaccionó al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, fue sincero sobre el momento en el que llegó la noticia y hasta se animó a elegir a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol.

Messi anunció el 31 de agosto que “después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento“. Palermo no dudó en reaccionar en plena conferencia de prensa.

“A ver, no era una sorpresa en relación a que uno ya podía imaginarse que en el corto plazo Leo iba a tener que tomar esa decisión porque a todos nos llega decir: ‘Bueno, hasta acá’. Obviamente que lo podemos seguir disfrutando en el equipo en el que esté, si es hoy en Inter Miami. Lamentablemente, no lo vamos a tener más con nuestra selección”, dijo Martín Palermo tras la derrota de Platense 1-0 con Defensa y Justicia.

Palermo explicó su felicidad por el retiro de Messi de la Selección Argentina

Messi y Palermo en el Mundial 2010. (Foto: Getty Images)

A pesar de la enorme tristeza que causó en el mundo del fútbol la noticia del retiro de Leo Messi de la Selección Argentina, Palermo explicó que “el legado que deja tanto a los chicos de la selección que van a quedar como para el resto de los chicos que vienen de abajo. Es triste, pero feliz por la decisión que él toma en un momento de su vida, desde lo familiar también, y uno ahí tiene que ser espetuoso con la decisión que tomó”.

Los dos mejores jugadores de la historia del fútbol, según Martín Palermo

“Tener el recuerdo último de haber estado en el Mundial (2010), de haberme podido volver a sacar mínimo una foto con él después del Mundial de Sudáfrica. Saber la admiración y respeto que uno le tiene porque era Messi y cuando estaba en el Mundial no me animaba a hablarle o tener una conversación, y hoy viendo después de correr del tiempo es eso. Haber valorado compartir con los dos mejores del mundo con Diego (Maradona) y con él”, afirmó Martín Palermo en conferencia de prensa del 31 de agosto.

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