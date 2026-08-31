Tras el retiro de Messi de Argentina, José Mourinho habló del futuro de la Copa América y del Mundial

¡Respeto entre leyendas! La reacción de José Mourinho al retiro de Lionel Messi de Argentina y su aviso sobre el futuro de la Copa América y el Mundial.

El mundo del fútbol se conmovió porque uno de los mejores de la historia decidió retirarse de la Selección Argentina. José Mourinho, actual técnico del Real Madrid, no dudó en reaccionar ante el anuncio de Lionel Messi y hasta se animó a hablar del futuro de la Copa América y del Mundial.

A pesar de que Jorge Messi, el padre de Leo, estaba pasando una situación delicada de salud, la decisión del ’10’ fue participar del Mundial 2026. El nivel superlativo con ocho goles y cuatro asistencias fueran la clave para que Argentina llegara a la final contra España. Mourinho fue consciente de que esto no volverá a pasar.

Messi anunció en su cuenta de Instagram que “después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol“. José Mourinho se dio cuenta de esto y reaccionó en 3, 2, 1…

José Mourinho habló del futuro del Mundial sin Messi

José Mourinho y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

“Enhorabuena por una carrera internacional brillante e inolvidable. La próxima Copa América y el próximo Mundial no serán lo mismo”, publicó Mourinho en el anuncio que hizo Lionel Messi sobre el retiro de la Selección Argentina. En menos de tres horas, esta reacción tuvo más de 7.000 ‘Me Gusta’.

Comentario de Mourinho para Messi. (Foto: Instagram / @leomessi)

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¿Cómo le fue a Lionel Mesi enfrentando a José Mourinho?

Una rivalidad muy pareja… Messi enfrentó a José Mourinho en 25 partidos con un registro de nueve victorias, siete derrotas y nueve empates. “Fue el jugador que más me hizo pensar cada vez que lo enfrenté”, dijo el entrenador portugués en 2025 sobre el excapitán de la Selección Argentina.

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