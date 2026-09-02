¿Argentina retira la 10 de Messi?: La postura de la FIFA con las camisetas de otras leyendas

El pedido general de retirar la 10 de Messi choca con los intereses de la FIFA. No sería la primera vez que el máximo ente rechazaría un pedido así.

El futuro de la Selección Argentina será sin Lionel Messi. El retiro del jugador de la Albiceleste abre la puerta a un cambio generacional y a un pedido general que incluso ya habla de retirar su número 10. No es la primera vez que ocurre en la tres veces campeona del mundo, ni tampoco en cuanto a leyendas se refiere. La postura de la FIFA hasta la fecha es tajante.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comunicaba Messi antes de desatar una oleada de pedidos a la AFA e igualmente a la FIFA de retirar su dorsal para siempre. La normativa lo impide y en el pasado ya se intentó un homenaje de estas dimensiones sin mayor suerte.

Diego Armando Maradona es el otro argentino con el que esta situación se ha dado. Julio Grondona pidió a la FIFA que Argentina no usara más su dorsal en los Mundiales. En 2002 la trama no salió adelante y el nombre que heredó dicho número fue Ariel Ortega. Ha pasado también en Europa e incluso en África.

Muchos todavía recuerdan los intentos de Camerún con la número 17 de Marc-Vivien Foé tras su fallecimiento en la Copa Confederaciones del 2003. Los Países Bajos con la 14 de Johan Cruyff o Liberia con la 14 de George Weah también fueron negados en torneos internacionales oficiales. En todos estos casos se buscó que la FIFA hiciera excepciones que desde el máximo ente jamás quisieron acatar.

Ni con Cruyff o Maradona FIFA permitió el retiro de un número de camiseta: GETTY

La respuesta es clara: no abrir precedentes que inviten a más selecciones a romper con la tradición que tienen los dorsales en el fútbol. Tampoco se quiere que en el futuro el orden de 1 a 26 en torneos como la Copa del Mundo se rompa, afectando igualmente acuerdos comerciales de la FIFA. Veremos qué hace la AFA con la 10 de Messi, pero el pedido popular de muchos sobre el futuro de dicho dorsal parece tener corta vida.

Publicidad

FIFA solo lo permitió con Chucho Benítez

El histórico delantero ecuatoriano es la excepción a la normativa. Todo ello gracias a su trágico fallecimiento en el 2013. Para la ventana de selecciones posterior al mes de agosto de dicho año, desde el máximo ente se permitió a Ecuador no usar su icónico número 11 a modo de homenaje. Meses más tarde se volvería a usar en el Mundial 2014.

“La selección ecuatoriana de fútbol archivará la camiseta número 11 en homenaje al delantero internacional Christian ‘Chucho’ Benítez, fallecido el lunes en Catar a los 27 años por un paro cardiorrespiratorio, anunció el jueves la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)… Benítez jugó con ese número los partidos que disputó con la tricolor, y tras su sorpresiva muerte el presidente de la FEF, Luis Chiriboga, decidió que en adelante ningún seleccionado volverá a llevar el 11, según el portavoz de la entidad, Víctor Mestanza”, dictaba el comunicado de la FEF por entonces. Veremos si la AFA pide alguna medida para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Datos claves

La FIFA prohíbe retirar el dorsal 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina .

prohíbe retirar el dorsal de en la . La AFA ya intentó retirar el número 10 de Diego Maradona para el Mundial 2002 .

ya intentó retirar el número de para el . La FEF recibió autorización para retirar la 11 de Chucho Benítez tras su muerte en 2013.