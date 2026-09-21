¿Cuántos goles de tiro libre le faltan a Messi para superar el récord de Marcelinho Carioca?

El Inter Miami no pudo conseguir los 3 puntos en el encuentro frente a San Diego por la MLS. El empate a dos deja al conjunto de Kily González sin la posibilidad de escalar posiciones en la clasificación general. Todo ello mientras Lionel Andrés Messi sigue reescribiendo la historia del fútbol norteamericano. Pocos tantos le separan del récord de goles de tiro libre.

Ante San Diego volvimos a ver al argentino convertir de pelota parada. Ya son 75 los goles del argentino a partir de tiros libres o acciones que por medio de dicha vía le dieron goles a sus equipos. Solamente el brasileño Marcelinho Carioca, con 78, tiene más anotaciones en toda la historia de este deporte por medio de dicha faceta del juego. Messi no para.

Todo ocurrió en un encuentro frente a San Diego donde el Inter Miami tuvo que remar desde abajo. Las Garzas se vieron por debajo en el marcador desde el minuto dos hasta que en el 24, de tiro libre, Messi empataría la contienda. Ya sobre el minuto 74, Luis Suárez, a pase de Rodrigo De Paul, inclinaría la balanza a favor de un conjunto de la Florida que no pudo mantener su ventaja. La visita se terminó llevando el empate por medio del gol de Andrew Dreyer.

Con su gol de las últimas horas, Messi igualó los 75 goles de tiro libre por parte de Roberto Dinamite. Otro brasileño que se encuentra en un ranking a nivel general donde solamente el argentino y el serbio Siniša Mihajlović tienen una nacionalidad distinta hasta el séptimo lugar de la tabla general. Recordemos que el top ten lo completan nombres como el chileno Jorge Aravena e igualmente Cristiano Ronaldo con 64 en la novena posición.

Solo Marcelinho Carioca tiene más goles de tiro libre que Messi: GETTY

Messi tiene todavía que marcar 3 goles de tiro libre para igualar el récord histórico de Marcelinho Carioca. Es el máximo anotador de tiros libres desde que se tienen registros de este juego. El argentino pronto emprenderá su viaje sudamericano para su despedida con la Selección Albiceleste el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental de River Plate.

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Messi sigue haciendo historia en la MLS

Solamente Denis Bouanga sabía hasta las últimas horas lo que era marcar un mínimo de 20 goles por 3 temporadas consecutivas de la MLS. Messi, con su gol de tiro libre vs. San Diego, igualó la marca del delantero. Desde 2024 el rosarino se encuentra firmando una serie de récords que están escribiendo la historia del torneo.

Ya son 930 los goles que tiene Messi en su carrera. Le mete presión a un Cristiano Ronaldo con el que sigue compitiendo por el eslogan de ser el primero que llega a 1000 de manera oficial entre clubes y selección. Quedan todavía varios meses para que La Pulga intente llegar antes a dicha cifra que su máximo oponente.

Datos claves

Lionel Messi alcanzó los 75 goles de tiro libre en su carrera profesional.

alcanzó los en su carrera profesional. Lionel Messi se ubica a tres goles del récord histórico de Marcelinho Carioca .

se ubica a tres goles del récord histórico de . Lionel Messi suma 930 goles oficiales en la carrera hacia los 1000 tantos.