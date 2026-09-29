Mientras Messi ha anotado 201 goles de pelota parada, estos acumula Cristiano Ronaldo desde su debut

El argentino se acerca al récord de goles de tiro libre. Su gran rival vive un momento de cambios en Portugal. Así van en tantos a balón parado.

Las comparativas entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se mantienen en pleno 2026. Si bien ambos futbolistas no van a volver a coincidir en el mismo terreno de juego salvo giro de 180°, compiten todavía en diferentes estadísticas como lo es la pelota parada. Mientras el argentino se acerca al récord de goles de tiro libre, así van los registros de ambos a la hora de marcar goles con los partidos detenidos.

Gracias a su tiro libre de las últimas horas, Lionel Messi llegó a los 201 tantos promedio de la pelota parada. Estos han llegado gracias a 76 tiros libres, 114 penaltis en tiempo regular y 11 tantos anotados desde los 11 pasos en tandas de penales. A pesar de estos impresionantes registros, el rosarino ni mucho menos supera la marca de Cristiano Ronaldo en cuanto al balón parado se refiere. Argentina espera que sume más vs. Benín.

El portugués es desde hace un par de años el futbolista con más goles con la pelota detenida. Suma 65 tantos de tiro libre y 183 penaltis en tiempo regular a su causa. Sus 12 lanzamientos desde el punto penalti en cuanto a tandas se refiere le dejan en 260 goles cuando el partido está detenido y solamente se reanuda por medio del pitido del árbitro. Ambos podrán seguir acrecentando estas marcas como mínimo hasta junio del año que viene.

Se debe remarcar que 10 años atrás el panorama era muy distinto en algunas de estas estadísticas. Ni Cristiano Ronaldo sumaba 70% de sus goles desde el punto penalti ni Messi ni mucho menos se encontraba por delante de este en cuanto a goles de tiro libre se refiere. La última década de ambos los ha visto mutar futbolísticamente hablando en futbolistas más que diferentes a los cuales empezaron a convivir desde aquella semifinal de la Champions League en el año 2008 entre Manchester United y Barcelona.

Messi ya tiene 201 goles de pelota parada: GETTY

Para Messi será prácticamente imposible alcanzar a Cristiano Ronaldo en cuanto a goles de pelota parada se refiere. Sí podría a lo largo de las próximas semanas o meses quedarse con el premio a máximo anotador de tiros libres de todos los tiempos. El siguiente escenario para ver esto en cuanto a la Pulga se refiere pasará por su partido de despedida con la selección argentina el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate. Veremos si Benín es o no una nueva víctima del rosarino en esta estadística.

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¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo?

Tras un comienzo de defensa de la Nations League impoluto en cuanto a resultados se refiere, Cristiano Ronaldo se quedó sin minutos en la victoria frente a Noruega como visitante. Es la primera vez desde el año 2008 en que se queda sin participar de un partido oficial de Portugal estando disponible para su entrenador. Ya prepara su regreso al campo el día jueves.

Portugal visitará a Dinamarca por la tercera jornada de la fase de grupos de la Nations League el 1 de octubre. Se espera que Cristiano Ronaldo tenga minutos después de descansar frente a Noruega. El partido se llevará a cabo en territorio nórdico, donde el portugués ha anotado ya varios goles en su historial personal frente al equipo del norte de Europa. Buscará seguirse acercando a la marca de los 1000 goles oficiales que tanto persigue desde hace varios meses.

Datos claves

Lionel Messi suma 201 goles a pelota parada tras anotar de tiro libre.

suma a pelota parada tras anotar de tiro libre. Cristiano Ronaldo lidera la estadística histórica con 260 goles de pelota detenida.

lidera la estadística histórica con de pelota detenida. Portugal enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre en la Nations League.