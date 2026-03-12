Mientras Cristiano Ronaldo promedia 6 remates antes de cada gol, estos necesita Messi para marcar desde el inicio de su carrera

La lucha entre Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor delantero o jugador de todos los tiempos continúa. Ambos futbolistas persiguen en este momento el deseo de convertirse en el primer atacante en llegar a los 1000 goles oficiales. Mientras el portugués promedia un total de seis remates antes de cada grito sagrado, estos son los que necesita el argentino para marcar ante cualquiera de sus rivales. Todo desde su debut en Barcelona.

En general, CR7 necesita un promedio de 6.52 remates antes de marcar. Con Messi, la película se encuentra en 5.35. Incluimos en esta estadística los datos de sus encuentros tanto a nivel del fútbol de clubes como, por supuesto, en el panorama de selecciones donde ambos han levantado diferentes títulos. No existe ningún jugador en activo que cuente con semejantes promedios de efectividad cuando hablamos de deportistas con un mínimo de 400 goles.

899 goles acumula Messi y 965 Cristiano Ronaldo. El argentino ya disputó encuentros de la MLS para intentar acercarse lo más pronto posible a su gran rival. No nos olvidemos que el portugués se encuentra lesionado en el tendón de la corva y que, de momento, se ha detenido su actividad tanto a nivel del fútbol de Arabia Saudita como en el panorama de selecciones. Quieren llegar de la mejor manera posible a la que supondrá su última participación en un Mundial.

Hablamos de dos genios que casi valen un gol por partido jugado. Messi tiene un promedio de marcar cada 104 minutos y CR7 cada 111. Todo esto incluso después de varios años no pudiendo seguir adelante con rachas de goles por temporada de 50 o 60 tantos. Tanto Lionel como Cristiano han construido una leyenda que opaque incluso el final de dos carreras que desde el año 2018 no coinciden en el día a día.

Solo Messi supera ahora mismo el promedio de remates de CR7 antes de un gol: GETTY

A lo largo de su trayectoria, el portugués ha jugado 1312 partidos. Menos de 200 que un Messi que cuenta hasta la fecha con 1141 batallas oficiales encima. De momento, ambos siguen luchando por convertirse en el primer jugador con 1000 goles oficiales en la historia de este deporte y con dos promedios goleadores que nadie había firmado desde que se tienen registros a gran escala del fútbol de élite. La Pulga y el Bicho son los que menos necesitan para marcar en el grupo de jugadores que supera los 400 goles oficiales.

Publicidad

Publicidad

Cristiano tiene fecha de retorno

Los problemas en el tendón de la corva no son ni mucho menos nuevos para el portugués. Han hecho parte de buena parte del final de su carrera. En este momento, por Arabia Saudita se le trata para intentar solventar, en un semestre clave, una serie de dolencias cuasi crónicas que en cualquier otro futbolista hubieran marcado el final del camino tiempo atrás. El 3 de abril es la fecha en la cual se le espera.

El encuentro entre Al-Nassr y Al-Najma por la liga de Arabia Saudita es el objetivo. Si bien no se descarta que Cristiano Ronaldo pudiese empezar nuevamente antes, la prensa general de Arabia Saudita ha dejado en claro que tiene más que complicado llegar a la fecha FIFA de finales de este mes. México y USA eran los amistosos pactados para dichas fechas.

Datos claves

Cristiano Ronaldo acumula 965 goles oficiales y volvería a las canchas el 3 de abril .

acumula oficiales y volvería a las canchas el . Lionel Messi suma 899 goles y registra un promedio de un tanto cada 104 minutos .

suma y registra un promedio de un tanto cada . El delantero portugués requiere 6.52 remates para marcar, mientras el argentino necesita 5.35 disparos.

Publicidad

Publicidad

ver también “Messi no te pasa la pelota si no te valora”