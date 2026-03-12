Mientras James cobra 5 millones de dólares en Minnesota, el salario de Thomas Müller en Vancouver Whitecaps

James Rodríguez se recuperó de una contusión, entrenó con normalidad y anunció cuándo va a debutar con Minnesota United en la MLS 2026. El rival será el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, así que no hubo un mejor momento para comprar los salarios millonarios de estas estrellas.

Luego de jugar 17 temporadas en Bayern Múnich, Müller no pensó en el retiro, firmó con Vancouver Whitecaps por dos años y en la primera temporada registró ocho goles y una asistencia para llegar a la final de la MLS. Hizo valer cada dólar de su salario.

Cuando parecía que James Rodríguez se quedaba sin opciones para jugar antes del Mundial 2026, Minnesota United apostó por el ’10’ de la Selección Colombia, lo firmó por seis meses con opción de extender el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Las fuentes hablan de un salario como si jugara en Europa.

Comparación de salarios entre James Rodríguez y Thomas Müller

James y Müller se enfrentarán por primera vez en la MLS. (Foto: Getty Images)

Fuentes le dijeron al diario ‘Marca’ que James Rodríguez acordó cobrar 5 millones de dólares al año en Minnesota United. Esto quiere decir que el capitán de la Selección Colombia gana más de 3.6 millones más de lo que recibe Thomas Müller. Según la guía oficial de salarios de la MLS, el delantero alemán tiene un salario anual de 1.4 millones de dólares con compensación garantizada.

Día y hora del duelo James vs. Müller en Vancouver Whitecaps ante Minnesota United

Cuando lo relojes marquen que son las 3:30 P.M. del domingo 15 de marzo no solo se dará el debut de James Rodríguez en la MLS, también se vivirá el vibrante duelo entre el ’10’ colombiano y Thomas Müller en Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United en el estadio BC Place.

