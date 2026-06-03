Inter Miami definió al entrenador de Messi hasta 2027.

Inter Miami sigue tomando decisiones alrededor de una sección de fútbol masculino donde Lionel Andrés Messi ya conoce a su entrenador hasta la próxima temporada. Luego de las fallidas negociaciones para intentar conseguir la llegada de Pep Guardiola a la MLS, desde la directiva de David Beckham se apuesta por Guillermo Hoyos hasta como mínimo la llegada del año 2027.

El de momento entrenador interino se mantiene en el cargo. Si bien Pep Guardiola era la prioridad, lo cierto es que sus números al frente de la plantilla comandada por Messi o Luis Suárez daban motivos de peso para confiar en su proyecto. Nunca un entrenador de Las Garzas había comenzado su andadura al sur de la Florida con un total de seis victorias, un empate y una derrota en sus primeros ocho partidos. La información de Fabrizio Romano termina las especulaciones.

Ni siquiera entrenadores que han ganado títulos lo consiguieron. Los números de Guillermo Hoyos superan el inicio de ciclo de entrenadores que, como Gerardo Martino o Javier Mascherano, terminaron consagrando algunas de las páginas más doradas en la historia de la joven entidad. Solamente los malos resultados podrían sacarle de un banquillo donde Lionel Messi tiene mucha importancia a la hora de tomar ese tipo de decisiones.

Recordemos que Hoyos y Messi se conocen desde hace más de dos décadas. El confirmado entrenador de Inter Miami fue clave en los primeros años de Lionel por la ciudad de Barcelona, cuando una joven estrella estaba emergiendo por todo lo alto. Hasta como mínimo el 1 de enero del año 2027 se mantiene al frente de un plantel cargado de figuras y donde ya se habla de fichajes como el de Casemiro.

Hoyos, entrenador de Messi en Miami hasta 2027: GETTY

No olvidemos que el equipo de la Florida se encuentra ahora mismo en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS. Los 31 puntos conseguidos de 45 posibles hacen que solamente Nasrin se encuentre por delante del equipo de Lionel Messi y Guillermo Hoyos. Si tenemos en cuenta toda la tabla general de la MLS, el equipo de la Pulga sería cuarto en la confección general del certamen. Tras quedarse sin Guardiola, el rosarino tiene nuevo entrenador confirmado.

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¿Cuándo empieza nuevamente la MLS?

El parón por la Copa del Mundo en los Estados Unidos de América detendrá la actividad hasta como mínimo el día 16 de julio. Será ese el momento donde la MLS comenzará la segunda parte de su temporada regular. Inter Miami ya toma nota de cara al que supondrá su primer compromiso de cara a intentar confirmarse como equipo de play-off.

El equipo de Messi tendrá su primer partido el día 22 de julio frente a Chicago como local. Seguramente lo hará sin la presencia del argentino, producto de las vacaciones que se espera que reciba tras su última participación en una Copa del Mundo. El 1 de agosto frente a Columbus Crew como local apunta a ser el inicio de su semestre con el equipo de Guillermo Hoyos.

Datos claves

Guillermo Hoyos renovó como director técnico del Inter Miami hasta el año 2027.

renovó como director técnico del Inter Miami hasta el año 2027. El entrenador registra seis victorias , un empate y una derrota en sus primeros partidos.

, un empate y una derrota en sus primeros partidos. La temporada de la MLS reanudará sus partidos oficiales el próximo 16 de julio.