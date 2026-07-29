Messi se perderá el All-Star de la MLS, pero esta vez no será sancionado

En otros veranos hubo castigo por bajarse de la fiesta grande de la MLS. Messi no hará parte de este All-Star, pero tampoco habrá sanciones.

Se acerca poco a poco una nueva edición del All-Star de la MLS. Hablamos seguramente del partido más icónico en la historia del torneo, y donde por tercera campaña consecutiva no podremos ver a Lionel Andrés Messi. A diferencia de otras temporadas, en esta ocasión el argentino no recibirá ninguna sanción por bajarse de dicho compromiso.

Tanto en 2025 como en 2024 no pudimos ver a Messi en el partido más icónico en cuanto a la expansión del torneo se refiere. Motivos personales y deseos de descansar las piernas le evitaron participar hasta la fecha en un encuentro donde nuevamente no le veremos esta temporada. La normativa ha cambiado para este verano y ahí donde la Pulga y Rodrigo De Paul pueden ausentarse sin recibir ningún castigo como en otras ocasiones.

Ambos futbolistas vienen de disputar la final de la Copa del Mundo y, por ende, cuentan con permisos para recibir 21 días de descanso posteriores al torneo. A esto se le suma que la propia patronal del certamen cerró acuerdos recientes para evitar conflictos en la cesión de activos por parte de los clubes. Desde el año pasado se acordó que los futbolistas tendrían mayor poder de decisión.

“Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa Mundial, los clubes mantendrían conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso adecuado y el calendario de reincorporación a los entrenamientos y la competición”, comunicado de la MLS para aclarar la situación en cuanto a los jugadores de Miami y otras estrellas.

Charlotte, sede del All-Star de la MLS en 2026: GETTY

El encuentro entre un 11 de estrellas de la MLS y de la primera división de México será disputado en la ciudad de Charlotte esta noche con el objetivo de seguir aumentando la visibilidad internacional de una liga norteamericana que ya espera por el verano del año 2027 para poder contar con Messi. Se espera que dentro de 12 meses el argentino no tenga mayores compromisos ni desgaste extra, producto de que se trata del único verano de la próxima ventana mundialista que no tendrá competencia internacional entre los meses de junio y julio.

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Las figuras del All-Star 2026

Son Heung-Min – LAFC

– LAFC Thomas Müller – Vancouver Whitecaps

– Vancouver Whitecaps Hany Mukhtar – Nashville SC

– Nashville SC Carles Gil – New England Revolution

– New England Revolution Petar Musa – FC Dallas

– FC Dallas Tim Ream – Charlotte FC

– Charlotte FC Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps

– Vancouver Whitecaps Evander – FC Cincinnati

– FC Cincinnati Maxime Crépeau – Orlando City SC

– Orlando City SC Steven Moreira – Columbus Crew

– Columbus Crew Jackson Ragen – Seattle Sounders

– Seattle Sounders Richie Laryea – Toronto FC

– Toronto FC Yannick Bright – Inter Miami CF

– Inter Miami CF Salomón Rondón – Pachuca

– Pachuca Juan Brunetta – Tigres UANL

– Tigres UANL Carlos Rodríguez – Cruz Azul

– Cruz Azul Willer Ditta – Cruz Azul

– Cruz Azul Carlos Acevedo – Santos Laguna

– Santos Laguna Álvaro Fidalgo – Club América

– Club América Germán Berterame – Monterrey

– Monterrey Guido Pizarro – Tigres UANL

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