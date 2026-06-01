Argentina, Francia y Croacia, las selecciones con más convocados del Mundial de Qatar 2022

México y Ecuador ya han dado sus listas de cara a una Copa del Mundo donde veremos el Last Dance de muchas estrellas. A solamente 10 días del inicio del certamen, repasamos que naciones repiten más convocados en comparación a lo vivido en Qatar 2022. Argentina, Francia y Croacia, las selecciones que más jugadores repiten de cara al Mundial 2026.

Empecemos con la Albiceleste. Cerca del 65% de la convocatoria de Lionel Scaloni es la misma que en Oriente Medio. Lionel Messi comanda una lista donde nombres como Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico ya estuvieron en Qatar. Julián Alvarez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Thiago Almada completan todo.

Argentina manda y le siguen justamente los siguientes dos mejores equipos de Qatar 2022. Croacia mantiene su base del tercer puesto hace 4 años con un total del 54% de los elegidos por Zlatko Dalic volviendo a ser llamados para la cita. Destacan: Luka Modric, Dominik Livaković, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Andrej Kramarić e Ivan Perišić. Es el final de una generación dorada en todos los sentidos.

Francia también pondrá a su columna vertebral en el final de la era Didier Deschamps. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Lucas Hernández, Jules Koundé e Ibrahima Konaté estuvieron en Qatar y comandarán a Le Bleus para buscar su tercer final seguida. 13 de los 26 elegidos de los galos vienen de ser subcampeones del mundo.

Croacia, con Modric a la cabeza, la tercera selección que más convocados repite: GETTY

Siguen en esta tabla selecciones como Portugal y Uruguay con 12 de 26 jugadores repitiendo, así como otras como Arabia Saudita con 11, Estados Unidos con otras 11 o Inglaterra y Brasil con 10. Estas son las naciones cuyas listas entre el Mundial 2022 y 2026 tienen más similitudes. Todo arranca en unas jornadas con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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Francia va por el récord de Brasil

Solo la Verdeamarelha ha jugado tres finales de la Copa del Mundo. Pasó entre el verano de 1994 y el del 2002. La primera tuvo una victoria por penales ante Italia en la mítica imagen de Roberto Baggio posando ante el arco sur del Rose Bowl. La derrota ante Francia por 3-0 en 1998, vengada 4 años más tarde con el doblete de Ronaldo Nazario ante Alemania.

Francia ahora puede igualarles. Los galos vencieron a Croacia por 4-2 en Rusia 2018 y solamente Argentina les quitó el bicampeonato por penaltis en Qatar 2022. Lucharán por dejar su nombre en la historia del torneo durante un verano donde junto a la Albiceleste y España, son uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo.

Datos claves

Argentina lidera el registro repitiendo cerca del 65% de su convocatoria mundialista de Qatar 2022.

lidera el registro repitiendo cerca del 65% de su convocatoria mundialista de Qatar 2022. El seleccionador Zlatko Dalić mantendrá al 54% de la base de Croacia para el torneo.

mantendrá al 54% de la base de Croacia para el torneo. El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 enfrentará a México y Sudáfrica.