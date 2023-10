Luis Suárez no continuará en Gremio el próximo año y todo hace creer que se convertirá en la próxima figura del Inter Miami, para reencontrarse con su amigo Lionel Messi. En esta ocasión fue Gerardo Tata Martino, quien fue consultado sobre la llegada del uruguayo. Aunque no confirmó su fichaje, no lo descartó de la consideración para la próxima temporada.

“Oficialmente, nadie nos dijo nada. Nosotros, dentro de nuestro análisis de la temporada que viene y de las necesidades que podamos tener, tenemos un análisis con Luis y un análisis sin Luis. Así que, llegado el momento y cuando nos oficialicen la situación de Suárez respecto a Inter de Miami, estaremos preparados para ir por el camino que corresponda“, respondió Tata Martino ante la consulta del periodista Franco Panizo sobre la posible llegada del uruguayo.

Evidentemente, el interés por contar con Luis Suárez en Inter Miami es real, pero todavía no está confirmada su llegada. Cabe recordar que Grêmio de Porto Alegre ya da por descontada su salida, según palabras del entrenador Renato Portaluppi. “Es irremplazable. Es una frase fuerte, pero cierta. No se quedará, pero está siendo importante este año“, dijo en una rueda de prensa.

Luis Suárez está teniendo un gran año en el fútbol brasileño. Llegó a Gremio a comienzos de año luego del Mundial de Qatar 2022, su último torneo disputado hasta el momento con la selección de Uruguay. En el Tricolor Gaúcho lleva 18 goles y 12 asistencias en 42 partidos, además de una influencia notoria e importante como líder y referente.

¿De qué depende la llegada de Luis Suárez a Inter Miami?

Inter Miami ya está pensando en lo que será el próximo año. Luego de quedarse sin chances de pelear por el título de la MLS, ahora toca pensar en la planificación para el 2024. Lionel Messi y compañía no tendrán actividad oficial hasta fines de febrero o comienzos de marzo. Mientras esperan por esto, jugarán algunos partidos amistosos, mientras la directiva trabaja en los próximos fichajes.

Luis Suárez es uno de los objetivos bien conocidos. Desde hace algunas semanas, Inter Miami está negociando con Gremio para lograr su fichaje, tal como reveló el periodista argentino Gastón Edul. El uruguayo tiene contrato hasta fines de 2024 con el club brasileño, pero tras las palabras del entrenador Portaluppi anunciando su salida, todo hace creer que habría un principio de acuerdo con las Garzas.

Sin embargo, todavía no es oficial su llegada porque la franquicia de la Florida debe reestructurar su plantilla a fin de poder cumplir con las normas del límite salarial. Esto significa que para que Luis Suárez sea oficialmente nuevo jugador de Inter Miami se tienen que confirmar algunas salidas.

¿Qué jugadores de Inter Miami se pueden ir para que Luis Suárez sea nuevo fichaje?

En la plantilla que comanda Tata Martino, hay dos centrodelanteros bien definidos: los sudamericanos Leonardo Campana y Josef Martínez. Pero ambos están en dos situaciones contractuales totalmente diferentes y esto puede ser clave en la llegada de Luis Suárez.

Josef Martínez sería el jugador sacrificado para la llegada de Suárez, tal como han deslizado hace algunos días tanto Franco Panizo como el comentarista de Apple TV, Eduardo Biscayart. El contrato del venezolano con Inter Miami termina a final de año y no hay novedades sobre una renovación. ¿Final de ciclo?

En tanto, lo de Campana es bien distinto. Hace algunas semanas, las Garzas anunciaron la renovación de su contrato hasta diciembre de 2027, por lo que creen en el ecuatoriano y lo piensan como un jugador a aprovechar a futuro. Sólo alguna oferta del fútbol europeo podría sacarlo del conjunto de la Florida.

Al caso de Josef Martínez, se le asimilan otros jugadores. Robert Taylor, Robbie Robinson, Dixon Arroyo y Víctor Ulloa, quienes han sido de los jugadores más utilizados por Tata Martino, también terminan contrato en diciembre de 2023. Serán otros nombres a tener en cuenta en caso de que se decida prescindir de algunos contratos para abrir el espacio salarial para Luis Suárez.