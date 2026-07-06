Por qué no juegan Jeremy Doku y Kevin De Bruyne en el Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica tienen todo preparado para enfrentarse en el Estadio Seattle. Con el único objetivo de ser el ganador y clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026, existe una llamativa decisión por parte del entrenador Rudi García respecto a las ausencias de dos de sus máximas figuras. Estamos hablando específicamente de Jeremy Doku y Kevin De Bruyne.
Jeremy Doku y Kevin De Bruyne no están lesionados ni tampoco sufren dolencias físicas que los tengan en aprietos a esta altura del Mundial 2026. El hecho de que ahora no sean parte del equipo titular de Bélgica para enfrentar a Estados Unidos se debe a una decisión netamente técnica por parte de Rudi García al entender que otros jugadores pueden darle un aire distinto.
Fuente: Getty Images.
En el papel, nombres como los de Dodi Lukebakio y Amadou Onana son quienes los reemplazarán en el equipo titular de Bélgica. Veremos qué tan bien resulta una decisión que en la previa del duelo en el Estadio Seattle parece por lo menos llamativa sabiendo de las condiciones de Jeremy Doku y Kevin De Bruyne. Dicho esto, también es importante mencionar que ninguno viene destacando.
Alineaciones confirmadas de Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026
Estados Unidos | Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adamns, Weston McKennie, Malik Tilman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bélgica | Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Leandro Trossard, Dodi Lukebakio y Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.
Si Bélgica gana ante Estados Unidos: dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?
- 17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 02:00 | España (07/07)
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?
- Perú | DSports, DGO y Paramount+
- México | ViX
- Estados Unidos| FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+
- Ecuador | Telea,azonas, DGO, DSports, Paramount+
- Colombia | Radio Nacional de Colombia, DSports, DGO, Paramount+
- Chile | Chilevisión, DSports, Paramount+
- Venezuela | DSports, Paramount+
- Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen, Trece, Unicanal
- España | DAZN y Movistar+
DATOS CLAVES
- Rudi García dejó en el banco de suplentes a Kevin De Bruyne y Jeremy Doku.
- Dodi Lukebakio y Amadou Onana ingresaron como titulares en la alineación oficial de Bélgica.
- 19:00 horas comenzará el partido de octavos de final para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.