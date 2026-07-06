Por qué no juegan Jeremy Doku y Kevin De Bruyne en el Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026

Las ausencias de Jeremy Doku y Kevin De Bruyne sorprenden en demasía para el duelo entre Estados Unidos vs. Bélgica. Veamos el verdadero motivo de esta situación.

Estados Unidos y Bélgica tienen todo preparado para enfrentarse en el Estadio Seattle. Con el único objetivo de ser el ganador y clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026, existe una llamativa decisión por parte del entrenador Rudi García respecto a las ausencias de dos de sus máximas figuras. Estamos hablando específicamente de Jeremy Doku y Kevin De Bruyne.

Jeremy Doku y Kevin De Bruyne no están lesionados ni tampoco sufren dolencias físicas que los tengan en aprietos a esta altura del Mundial 2026. El hecho de que ahora no sean parte del equipo titular de Bélgica para enfrentar a Estados Unidos se debe a una decisión netamente técnica por parte de Rudi García al entender que otros jugadores pueden darle un aire distinto.

Fuente: Getty Images.

En el papel, nombres como los de Dodi Lukebakio y Amadou Onana son quienes los reemplazarán en el equipo titular de Bélgica. Veremos qué tan bien resulta una decisión que en la previa del duelo en el Estadio Seattle parece por lo menos llamativa sabiendo de las condiciones de Jeremy Doku y Kevin De Bruyne. Dicho esto, también es importante mencionar que ninguno viene destacando.

Alineaciones confirmadas de Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026

Estados Unidos | Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adamns, Weston McKennie, Malik Tilman; Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica | Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Leandro Trossard, Dodi Lukebakio y Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

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¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (07/07)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica por los 8vos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, DGO y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos| FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+

Ecuador | Telea,azonas, DGO, DSports, Paramount+

Colombia | Radio Nacional de Colombia, DSports, DGO, Paramount+

Chile | Chilevisión, DSports, Paramount+

Venezuela | DSports, Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DSports, Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Trece, Unicanal

España | DAZN y Movistar+

DATOS CLAVES

Rudi García dejó en el banco de suplentes a Kevin De Bruyne y Jeremy Doku.

dejó en el banco de suplentes a y Dodi Lukebakio y Amadou Onana ingresaron como titulares en la alineación oficial de Bélgica .

ingresaron como titulares en la alineación oficial de . 19:00 horas comenzará el partido de octavos de final para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.