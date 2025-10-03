Kevin De Bruyne avisa a todo Manchester: “Es el nuevo Haaland”

Erling Haaland sigue rompiendo récords en cuanto a la Champions League se refiere mientras por la ciudad de Nápoles, Kevin De Bruyne afirma que he encontrado a su heredero. El ex jugador del Manchester City continúa brillando de la mano de un proyecto que con Antonio Conte se ilusiona en todas las competiciones. El belga traslada su conexión con el Androide en Reino Unido al sur de una península itálica donde un viejo rival renace por todo lo alto.

Rasmus Hojlund es el señalado por Kevin De Bruyne. El ex delantero de Manchester United disfruta como muchos que han abandonado a los Diablos Rojos de una vida lejos de Old Trafford por estas fechas. Tras dos temporadas en Inglaterra y donde apenas pudo marcar 26 goles, se ha unido al proyecto de Antonio Conte en una ciudad de Nápoles donde el centrocampista belga le ve similitudes con el ariete de Pep Guardiola. No duda en sus reflexiones

“Traté de encontrar ese espacio en el primer gol y esperé el momento adecuado para pasarle el balón a Rasmus, afortunadamente él hizo el resto. Creo que Rasmus está creciendo mucho y que es muy parecido a Haaland…A los dos les gusta atacar la profundidad. Tal vez Hojlund retrocedió más hoy para jugar el balón con nosotros, pero creo que tiene que atacar mucho el espacio, porque puede anotar y darnos mucha ayuda”, comentaba Kevin De Bruyne tras la victoria por la mínima frente al Sporting Lisboa y donde justamente Hojlund marcó un doblete.

Recordemos que el delantero de Dinamarca se encuentra cedido en Nápoles hasta el 30 de junio del año 2026. Su incorporación se dio en un contexto de préstamo donde existen diferentes cláusulas que podrían asegurarle como jugador del vigente campeón de Italia más allá de dicha fecha. Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero Hojlund recibe tanto asistencias como elogios de peso por parte de un Kevin De Bruyne que continúa intacto tras abandonar la Premier League de Inglaterra casi 10 años después de su incorporación al City.

Rasmus Højlund, elegido por De Bruyne como el nuevo Haaland: GETTY

Los elogios del belga llegan después de que Haaland llegase a los más de 50 goles por la Champions con apenas 24 años encima. Durante 36 meses, Erling y Kevin De Bruyne fueron vitales para romper la sequía de títulos de Copa de Europa para Pep Guardiola e igualmente para conseguir el primer triplete en la historia de la entidad a finales del mes de mayo del año 2023. KDB no duda, hay un nuevo Androide y este es, si mantiene su nivel, es Rasmus Hojlund.

