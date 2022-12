El 'crack' brasileño tomó la decisión de cambiarse de look, pensando en el partido de octavos de final ante Corea del Sur. Pero hay un detalle que explicaría esto.

Brasil: el look 'supersticioso' que Neymar luce ante Corea del Sur en octavos de final

La selección de Brasil se prepara para el partido ante Corea del Sur de este lunes por los octavos de final del Mundial. La buena noticia para el combinado de Tité será la vuelta de Neymar Júnior, quien ya estaría recuperado de una lesión en su tobillo, que lo obligó a ausentarse de los partidos ante Suiza y Camerún.

Y para la ocasión, Neymar apelará no sólo a sus condiciones técnicas para el duro encuentro ante los surcoreanos. Es conocido que el 'crack' del PSG tiene algunas actitudes que apelan a la superstición y quiere apelar a ello para tener un buen partido. Por eso, se cambió el look, pero de una forma particular y por un motivo en especial.

Neymar llamó a su peluquero en París, Nariko, y lo llevó a Qatar para que le realice un cambio de look para los octavos de final. Se tiñó de rubio platinado con el cabello un poco más corto en una apariencia que ya supo mostrar anteriormente en un partido ante Corea del Sur.

Brasil enfrentó al seleccionado surcoreano en un partido amistoso el pasado disputado el pasado 2 de junio en Seúl. Aquel día, 'Ney' tuvo una actuación estelar con un doblete de goles para el 5-1 (Richarlison, Philippe Coutinho y Gabriel Jesús anotaron los otros tantos) y tuvo el mismo look que tiene ahora.

Así, la figura brasileña apela no sólo a sus grandes dotes técnicos y liderazgo, sino también a la superstición en favor de su selección. ¿Servirá para repetir la actuación que tuvo en aquel amistoso a mitad de este año? Por lo pronto, se espera que pueda ser titular en su retorno tras su lesión.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22