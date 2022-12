El Mundial de Sudáfrica 2010 ha quedado en la historia por varios partidos. España se consagró por primera vez, pero hubo otra selección sensación en esa competencia. Uruguay tuvo una actuación histórica al alcanzar las semifinales y, en definitiva, lograr el cuarto lugar. Una de las figuras de 'La Celeste', sin dudas, fue Diego Forlán, quien entró en la historia de la Copa del Mundo.

Forlán se consagró como el Balón de Oro 2010, es decir, el mejor jugador de la competencia. Un galardón que supieron ganar figuras mundiales como Lionel Messi (2014), Zinedine Zidane (2006), Ronaldo (1998) y Oliver Kahn (2002), entre otros. En aquel certamen, el delantero uruguayo dominó la Jabulani como ninguno.

En una nota con la FIFA, Forlán habló sobre aquella consagración del Balón de Oro del Mundial 2010. "Fue un premio colectivo. Estuvimos muy cerca de jugar una final y la verdad ese golpe de estar ahí, estar tan cerca de jugar una final del mundo fue doloroso (...) Al día siguiente, estábamos viendo la final del mundo y, ni bien termina, enseguida nos enteramos que me lo habían entregado, cayó todo el equipo a la habitación. Me acuerdo y me eriza la piel. Y bueno, empezamos a festejar", recordó.

Forlán le ganó a Messi y Cristiano Ronaldo

Aquel Mundial de Sudáfrica 2010, Uruguay tuvo una gran actuación, inclusive mejor que selecciones como Argentina (fue eliminado en cuartos de final por Alemania) y Portugal (lo sacó España en octavos). En este sentido, Forlán llegó a instancias decisivas a diferencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Así, Forlán tuvo su gran momento para ganar el Balón de Oro por encima de las figuras de Messi y Cristiano. Y así lo reflejó: "A medida que va pasando el tiempo es como que te vas dando cuenta, más en este tiempo y viendo a dos grandes jugadores como son Messi y Cristiano Ronaldo, que fueron contemporáneos míos, haberles arrebatado en ese Mundial, la posibilidad de ganar ese premio, que han ganado todos los premios que han disputado (risas), y hoy bromear con mis hijos, ¿no? Cuando me preguntan si vos ganaste el Balón de Oro y quién jugaba, y bueno obviamente les nombro quiénes estaban, es como que ellos no entienden la dimensión, se sorprenden".

El exdelantero uruguayo, y actual entrenador, no tiene consigo el premio del Balón de Oro, ya que ahora está en el Museo de la FIFA. "Tener un espacio dentro de lo que es la rica historia futbolística de nuestro país y lo que es la historia del fútbol mundial. Tener ese rincón ahí, para mí es un orgullo", reconoció.

