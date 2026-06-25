A minutos de jugar contra Alemania en el Mundial 2026: Jefferson Montero vuelve a atacar a Beccacece

Beccacece nuevamente es víctima de las críticas de Jefferson Montero, que lo vuelve a atacar.

Jefferson Montero nuevamente es muy crítico con Beccacece y ahora incluso lo tachó de “negativo” aunque el entrenador advirtió que dejará el cargo si pierde contra Alemania. El referente fue contundente a minutos de jugar contra los germanos.

Aunque Beccacece se va de la Selección de Ecuador si no consigue la victoria contra Alemania o clasificar a 16avos. No obstante, para Jefferson Montero no deja de ser un error esta noticia y aumenta el clima de negativismo que ya hay en la Selección.

“El entrenador ha sido claro el día de ayer, que si no se dan las cosas, él ya se va, desde ahí ya estás empezando con el negativismo, si vas a decir algo, dilo después“, comentó muy enojado Jefferson Montero en la entrada al estadio en New Yersey.

Montero ha sido uno de los más críticos de Sebastián Beccacece y ahora también volvió a comentar que el entrenador no está a la “altura” de los jugadores que tiene actualmente la Selección de Ecuador.

“El entrenador ha sido claro el día de ayer, que si no se dan las cosas, él ya se va, desde ahí ya estás empezando con el negativismo, si vas a decir algo, dilo después”.



Jefferson Montero en la previa del partido Ecuador 🆚 Alemania pic.twitter.com/Lhgm62wfU3 — Karolina Dávila (@karolinadavilac) June 25, 2026

Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta este Mundial 2026 y otros también han revelado que así el entrenador logre la histórica clasificación, su futuro está más afuera que adentro de ‘La Tri’. Se habla de una relación “rota” entre dirigentes y DT.

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Las estadísticas de Beccacece con Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 12 y perdiendo 2. Aunque los números son positivos, ‘La Tri’ podría quedarse fuera de un Mundial al que llegaba como favorita.

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