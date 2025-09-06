Hernán Galíndez salió a defender a Sebastián Beccacece en rueda de prensa. El capitán de la Selección de Ecuador, que seguramente está jugando su última eliminatoria, se fue contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho como DT para ‘La Tri’.

Jefferson Montero sorprendió a todos los hinchas del fútbol ecuatoriano después de poner a José Mourinho como opción para ‘La Tri‘. El ex jugador de ‘La Tri’ avisó que él podría hablar como el histórico DT portugués para que dirija a Ecuador en el Mundial.

Ante esta insólita e inesperada propuesta, Hernán Galíndez salió al frente: “Es una de las cosas más difícil, cualquiera opina de uno y de alguna manera te llega. Hay que no escuchar y si se escucha que no te afecte. Escucho jugador o exjugadores pidiendo técnicos y no puedo creer que estemos pasando por esto“, comentó el portero en rueda de prensa.

Con esto Galíndez quiere dejar en claro que como la Selección de Ecuador está totalmente unida con Beccacece. Los jugadores salen al frente para defender al entrenador ante una remota posibilidad de que se dé un cambio de entrenador para el Mundial.

Beccacece sigue siendo el DT de Ecuador y el entrenador estaría dirigiendo en el Mundial de 2026. El técnico llegó a mediados de 2024, después de la Copa América y ahora será el quinto entrenador, segundo argentino, que tenga Ecuador en un mundial.

¿A qué se dedica Jefferson Montero ahora?

Jefferson Montero ya está alejado de las canchas como jugador y ahora está dirigiendo su equipo en Inglaterra. Un club que busca ser una ventana para que promesas sudamericanas se ganen un espacio en los grandes equipos de la Premier League.

Los números de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador

Beccacece lleva dirigiendo a la Selección de Ecuador en 11 partidos, todos por Eliminatorias. El DT ha ganado 4 encuentros, empatado 6 y solo perdió 1, en el debut ante Brasil. No obstante, ahora mismo lleva 4 empates consecutivos con ‘La Tri’.

