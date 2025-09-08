Jefferson Montero le pega de nuevo a Beccacece: “Merecen algo mejor”

Jefferson Montero estuvo en el ojo de las críticas todo el fin de semana por proponer a José Mourinho como DT para la Selección de Ecuador en lugar de Beccacece. Jugadores como Hernán Galíndez, lo cuestionaron, pero ahora el mismo jugador salió de nuevo a pegarle al DT.

En diálogo con Joaquín Saavedra, Jefferson Montero de nuevo se fue contra Beccacecec: “Vi un video de los chicos cabizbajos luego del partido ante Paraguay, todos lo vimos. Dije ‘wow’, estos chicos necesitan algo mejor, alguien que dirija el barco mejor, y esa fue la reacción mía“, comentó el ex jugador de Real Betis.

No obstante, los cuestionamientos de Jefferson Montero no quedaron solo ahí, la ‘Turbina’ opinó de hacer una consulta popular, como las que hacen los gobiernos, para que los mismos hinchas elijan si quieren a un DT como José Mourinho para la Selección.

“Brasil lo hizo y trajo a Ancelotti, porque Ecuador no va a poder traer a Mourinho. En la vida hay que intentarlo, el no siempre lo vamos a tener, hay que pelear por el sí, tenemos jugadores en las mejores ligas y en los mejores equipos del mundo, porque no pensar en un entrenador top”, afirmó Montero.

ver también El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece

Tweet placeholder

Sebastián Beccacece está en el ojo de las críticas, pese a ser el quinto entrenador en la historia de Ecuador que lleva al país al Mundial de fútbol. El entrenador es muy criticado por el rendimiento de juego del equipo nacional y por la poca evolución que muestra en su juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugadores de un equipo de LigaPro revelan que les deben DOS MESES de sueldo

¿Cuánto cobra Beccacece como DT de Ecuador?

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece gana un salario de 2.4 millones de dólares al año. Este sería el sueldo base para buscar un nuevo entrenador después del mundial, dependiendo de los resultados que logre ‘La Tri’ en la próxima Copa del Mundo.

Las estadísticas de Sebastián Beccacece como DT de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 4 partidos, perdido 1 y empatado 6 encuentros. De esos 6 encuentros, 4 fueron seguidos con empate 0 a 0.

Encuesta¿A ti qué DT te gusta más para la Selección de Ecuador? ¿A ti qué DT te gusta más para la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad