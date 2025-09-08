Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Jefferson Montero le pega de nuevo a Beccacece: “Merecen algo mejor”

El nuevo ataque de Jefferson Montero a Beccacece pidiendo otro DT para la Selección de Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

Jefferson Montero volvió a cuestionar a Sebastián Beccacece
© GettyImages/ Edit BVJefferson Montero volvió a cuestionar a Sebastián Beccacece

Jefferson Montero estuvo en el ojo de las críticas todo el fin de semana por proponer a José Mourinho como DT para la Selección de Ecuador en lugar de Beccacece. Jugadores como Hernán Galíndez, lo cuestionaron, pero ahora el mismo jugador salió de nuevo a pegarle al DT.

En diálogo con Joaquín Saavedra, Jefferson Montero de nuevo se fue contra Beccacecec: “Vi un video de los chicos cabizbajos luego del partido ante Paraguay, todos lo vimos. Dije ‘wow’, estos chicos necesitan algo mejor, alguien que dirija el barco mejor, y esa fue la reacción mía“, comentó el ex jugador de Real Betis.

No obstante, los cuestionamientos de Jefferson Montero no quedaron solo ahí, la ‘Turbina’ opinó de hacer una consulta popular, como las que hacen los gobiernos, para que los mismos hinchas elijan si quieren a un DT como José Mourinho para la Selección.

Brasil lo hizo y trajo a Ancelotti, porque Ecuador no va a poder traer a Mourinho. En la vida hay que intentarlo, el no siempre lo vamos a tener, hay que pelear por el sí, tenemos jugadores en las mejores ligas y en los mejores equipos del mundo, porque no pensar en un entrenador top”, afirmó Montero.

El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece

ver también

El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece

Tweet placeholder

Sebastián Beccacece está en el ojo de las críticas, pese a ser el quinto entrenador en la historia de Ecuador que lleva al país al Mundial de fútbol. El entrenador es muy criticado por el rendimiento de juego del equipo nacional y por la poca evolución que muestra en su juego.

Publicidad
Jugadores de un equipo de LigaPro revelan que les deben DOS MESES de sueldo

ver también

Jugadores de un equipo de LigaPro revelan que les deben DOS MESES de sueldo

¿Cuánto cobra Beccacece como DT de Ecuador?

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece gana un salario de 2.4 millones de dólares al año. Este sería el sueldo base para buscar un nuevo entrenador después del mundial, dependiendo de los resultados que logre ‘La Tri’ en la próxima Copa del Mundo.

Las estadísticas de Sebastián Beccacece como DT de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 4 partidos, perdido 1 y empatado 6 encuentros. De esos 6 encuentros, 4 fueron seguidos con empate 0 a 0.

Encuesta

¿A ti qué DT te gusta más para la Selección de Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Hernán Galíndez se va contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho a Ecuador
Fútbol de Ecuador

Hernán Galíndez se va contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho a Ecuador

Ganó miles de dólares en Europa, jugó un mundial con Ecuador, y ahora Jefferson Montero apareció haciendo esto
Fútbol de Ecuador

Ganó miles de dólares en Europa, jugó un mundial con Ecuador, y ahora Jefferson Montero apareció haciendo esto

Jefferson Montero sorprende a todos y tiene nuevo equipo
Fútbol de Ecuador

Jefferson Montero sorprende a todos y tiene nuevo equipo

El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece
Fútbol de Ecuador

El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo