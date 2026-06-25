Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Selección Ecuador

¿Beccacece es el culpable? El contundente mensaje de Francisco Egas, presidente de FEF, antes del Ecuador vs Alemania

Beccacece es el más criticado de la Selección de Ecuador, pero Francisco Egas confirma que no es el culpable.

El mensaje de Egas sobre si Beccacece es el culpable de este mal Mundial
© El Universo/ GettyImages/ Edit BVEl mensaje de Egas sobre si Beccacece es el culpable de este mal Mundial

Sebastián Beccacece viene siendo el más criticado en la Selección de Ecuador y uno de los más cuestionados por este actual nivel de ‘La Tri’ en el Mundial 2026. El DT ya advirtió que se marchará si no le gana a Alemania y ahora Francisco Egas, presidente de FEF, manda este mensaje.

En la previa de la “final” contra Alemania, el presidente de la FEF mandó un mensaje de unidad y advirtiendo que el grupo de Ecuador no está listo para irse ya a la casa. El equipo nacional podría quedarse fuera de la Copa del Mundo si no consigue una victoria.

Este grupo no está listo para irse a casa sin dejar todo en la cancha. No voy a buscar excusas ni culpables. Ya llegará el momento de reflexionar”, advirtió el presidente de la Federación. Por lo cual, todas las conclusiones se harán posteriores a la Copa del Mundo.

Francisco Egas también viene siendo muy cuestionado en la Selección de Ecuador tras este mal Mundial. El presidente es otro de los apuntados por elegir a entrenadores como Félix Sánchez Bas y Sebastián Beccacece para este último ciclo.

La crisis, en caso de ser eliminados, para Ecuador derivaría en varios cambios, el primero sobre la hora sería la salida de Beccacece. Además, también se pueden proponer cambios en LigaPro, tras un duro golpe que sería quedarse en grupos del Mundial.

¿A qué hora comienza el partido de Ecuador vs Alemania en el Mundial 2026?

Ver también

Solo esto lo puede cambiar: Ecuador ya comienza su partido ante Alemania eliminado del Mundial 2026

El partido entre Ecuador y Alemania comenzará desde las 15H00 (EC). A la misma hora también se juega el Curazao vs Costa de Marfil, cuyo partido también puede influir en el grupo.

Encuesta

¿Para ti quién es el culpable de este mal momento?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • El presidente de la FEF, Francisco Egas, envió un mensaje de unidad previo al encuentro ante Alemania, afirmando que el grupo no está listo para irse a casa.
  • El dirigente evitó buscar excusas o culpables y aplazó cualquier balance o reflexión definitiva para después de la Copa del Mundo.
  • Una eliminación de la Selección de Ecuador provocaría cambios inmediatos, comenzando por la salida de Sebastián Beccacece y posibles reestructuraciones en la LigaPro.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones