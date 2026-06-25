¿Beccacece es el culpable? El contundente mensaje de Francisco Egas, presidente de FEF, antes del Ecuador vs Alemania

Beccacece es el más criticado de la Selección de Ecuador, pero Francisco Egas confirma que no es el culpable.

Sebastián Beccacece viene siendo el más criticado en la Selección de Ecuador y uno de los más cuestionados por este actual nivel de ‘La Tri’ en el Mundial 2026. El DT ya advirtió que se marchará si no le gana a Alemania y ahora Francisco Egas, presidente de FEF, manda este mensaje.

En la previa de la “final” contra Alemania, el presidente de la FEF mandó un mensaje de unidad y advirtiendo que el grupo de Ecuador no está listo para irse ya a la casa. El equipo nacional podría quedarse fuera de la Copa del Mundo si no consigue una victoria.

“Este grupo no está listo para irse a casa sin dejar todo en la cancha. No voy a buscar excusas ni culpables. Ya llegará el momento de reflexionar”, advirtió el presidente de la Federación. Por lo cual, todas las conclusiones se harán posteriores a la Copa del Mundo.

Francisco Egas también viene siendo muy cuestionado en la Selección de Ecuador tras este mal Mundial. El presidente es otro de los apuntados por elegir a entrenadores como Félix Sánchez Bas y Sebastián Beccacece para este último ciclo.

¡Mensaje de unidad para el país! 🇪🇨⚽ Francisco Egas, presidente de la @FEFecuador 💛💙❤️se dirigió a la hinchada ecuatoriana para pedir respaldo absoluto antes del decisivo partido de este jueves 🫵🏻😎



El directivo enfatizó que el grupo dejará todo en la cancha y que los… pic.twitter.com/hUj3mBdyTJ — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) June 25, 2026

La crisis, en caso de ser eliminados, para Ecuador derivaría en varios cambios, el primero sobre la hora sería la salida de Beccacece. Además, también se pueden proponer cambios en LigaPro, tras un duro golpe que sería quedarse en grupos del Mundial.

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¿A qué hora comienza el partido de Ecuador vs Alemania en el Mundial 2026?

El partido entre Ecuador y Alemania comenzará desde las 15H00 (EC). A la misma hora también se juega el Curazao vs Costa de Marfil, cuyo partido también puede influir en el grupo.

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