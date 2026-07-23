Ni autos de lujo ni mansiones: la inusual reliquia de 1594 que compró Erling Haaland y su inesperado destino

Haaland compró un libro histórico junto a su padre Alfie, quien también fue internacional de fútbol por Noruega.

Erling Haaland, la estrella del Manchester City y la selección de Noruega, realizó un gesto extraordinario con su ciudad natal en 2026. El futbolista donó una copia sumamente rara del clásico Heimskringla a la biblioteca de Bryne, su pueblo de origen.

La inversión fue considerable: Haaland desembolsó 1,3 millones de coronas noruegas (alrededor de 134 mil dólares) por el único ejemplar que se conserva de la edición traducida por Mattis Størssøn.

El tesoro literario de los reyes nórdicos

Heimskringla es una obra monumental escrita por el poeta islandés Snorri Sturluson alrededor del año 1230. Este compendio de sagas relata las historias de los reyes noruegos y suecos, incluyendo las leyendas de la dinastía Yngling y Harald Fairhair, reconocido como el primer Rey de Noruega.

Aunque el manuscrito original data del siglo XIII, los relatos que contiene provienen de tradiciones orales mucho más antiguas, transmitidas durante siglos de generación en generación. Hoy en día, esta colección constituye un recurso invaluable para comprender la historia y mitología de la Era Viking.

La primera edición impresa en Noruega fue publicada en 1594, basada en la traducción del erudito danés Mattis Størssøn. La copia que ahora reside en Bryne es el único ejemplar sobreviviente de esa edición histórica.

Fuente: Time Municipality

Publicidad

Una decisión en familia con propósito profundo

Según informó Time Municipality, Haaland compró el libro junto a su padre Alfie, quien también fue internacional de fútbol por Noruega. El futbolista estableció una condición importante para esta donación: el libro debería estar siempre accesible al público y permanentemente abierto para que cualquiera pueda consultarlo en la biblioteca de Bryne.

“Quiero que el libro siempre esté abierto para que la gente pueda leer sobre aquellos que vinieron del lugar de donde yo vengo, de Bryne y de Jæren”, explicó Haaland. Su mensaje subraya una filosofía clara: “Es más fácil sentirse atraído por la lectura cuando puedes reconocerte a ti mismo en las personas y lugares de los que se escribe”.

Publicidad

Inspirando generaciones futuras

Haaland inició su carrera futbolística en el Bryne FK, jugando en la academia antes de debutar en el equipo principal a los 15 años. Ahora, convertido en uno de los mejores futbolistas del planeta, desea devolver algo valioso a su comunidad.

Su reflexión sobre la importancia de los libros es contundente: “He tenido la suerte de vivir mi sueño a través del fútbol, y sé que no todos tienen esa oportunidad. Los libros ofrecen a muchas más personas la posibilidad de soñar en grande, ver nuevas posibilidades y encontrar su propio camino”.

Publicidad

Una competencia lectora que premia a campeones

La familia Haaland mantiene fuertes vínculos con Time Municipality. Tanto Erling como su padre Alfie estudiaron en la zona, y los abuelos de Alfie incluso fueron maestros en una de las escuelas locales. Aprovechando esta conexión, la biblioteca de Bryne y Time Municipality organizarán una competencia de lectura en colaboración con la EH9 Foundation, la fundación del futbolista.

El concurso tendrá lugar durante el año escolar 2026/2027 y desafiará a los estudiantes a leer la mayor cantidad de libros posible. Las clases ganadoras recibirán un premio extraordinario: serán invitadas a presenciar un partido de la selección nacional de fútbol en el Ullevaal Stadium de Oslo.

Andreas Vollsund, alcalde de Time Municipality, expresó su gratitud en términos elocuentes: “Estamos sumamente agradecidos. Agradecidos por este regalo increíblemente generoso, agradecidos de que Erling, quien es el noruego más famoso del mundo, nunca olvide de dónde viene, pero sobre todo agradecidos de que él, Alfie y la EH9 Foundation nos den la oportunidad de hacer una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestros jóvenes: darles el placer de la lectura”.