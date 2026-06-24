Este miércoles arranca la decisiva jornada de fase de grupos del Mundial 2026 que definirá a los clasificados a los dieciseisavos de final.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y la pelea por los últimos boletos a los dieciseisavos de final está que arde. Este miércoles arranca la tercera y decisiva jornada de enfrentamientos y con varias zonas todavía abiertas, la clasificación promete emociones hasta el último minuto.

Entre los equipos que ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda aparecen México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina y Colombia. Otros grupos, como el G, H y L, mantienen una lucha completamente abierta por los dos cupos directos y por un lugar en la tabla de mejores terceros.

Argentina es firme candidato a repetir la corona en el Mundial 2026 (Photo by Stacy Revere/Getty Images).

Y precisamente, la atención también está puesta en la clasificación de los terceros lugares. Con el nuevo formato de 48 selecciones, los ocho mejores terceros de los doce grupos avanzan a los dieciseisavos de final, por lo que cada punto y cada gol pueden resultar determinantes.

Antes del inicio de la última fecha, selecciones como Suecia, Escocia, Paraguay, Croacia y Argelia aparecen bien posicionadas en esa carrera, mientras que otros equipos todavía dependen de una combinación de resultados para mantenerse con vida.

La última jornada también definirá cruces clave para la fase de eliminación directa. Uno de los partidos más atractivos será el choque entre Colombia y Portugal por el liderato del Grupo K, mientras que Inglaterra, Ghana y Croacia protagonizan una cerrada disputa en el Grupo L.

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Así está la tabla de posiciones en el Mundial 2026