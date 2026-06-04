Prestigiosa predicción revela quiénes serán los 12 ganadores de grupo en el Mundial 2026

Según el prestigioso modelo predictivo de Goldman Sachs, serán seis las selecciones que lograrán puntaje perfecto en la fase de grupos del Mundial 2026.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el prestigioso modelo matemático elaborado por Goldman Sachs continúa entregando llamativas proyecciones sobre el desarrollo del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de anticipar al futuro campeón –donde se la jugó por España con 26% de probabilidades-, el informe también simuló todos los resultados de la fase de grupos y proyectó qué selecciones terminarán en el primer lugar de cada zona.

Estos serán los doce ganadores de grupo según el modelo de Goldman Sachs.

¿Quiénes serán los ganadores de grupo del Mundial 2026?

Según el estudio elaborado por el banco de inversiones, seis países lograrán una campaña perfecta en la ronda inicial, ganando sus tres partidos y sumando nueve puntos: Brasil, Alemania, México, Argentina, España y Francia, confirmarían su condición de grandes favoritos para avanzar a rondas decisivas.

Por su parte, Inglaterra, Países Bajos y Portugal también terminarían como líderes de sus respectivos grupos, aunque con siete unidades producto de dos triunfos y un empate.

Las proyecciones más sorprendentes aparecen en otros sectores del cuadro. De acuerdo al modelo, tanto Bélgica como Turquía avanzarían como primeros de grupo con apenas tres puntos, en zonas extremadamente equilibradas que se definirían por empates y criterios de desempate.

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La presencia de Turquía entre los ganadores de grupo aparece como una de las grandes sorpresas del informe, según las simulaciones de Goldman Sachs.

En síntesis…