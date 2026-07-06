Así quedó el cuadro del Mundial 2026 tras los triunfos de España y Bélgica

España y Bélgica hicieron la tarea el día de hoy en el Mundial 2026. A continuación, revisemos cómo va quedando el cuadro del torneo en estas instancias decisivas.

Terminó la jornada de hoy del Mundial 2026. España se impuso 1-0 frente a Portugal con gol de Mikel Merino durante la tarde y ahora en la noche fue el turno de ver cómo Bélgica hizo los méritos suficientes para imponerse con categoría por 4-1 ante Estados Unidos. Frente a dicho escenario es que ahora vamos a revisar cómo va quedando el cuadro general del campeonato.

Teniendo en cuenta que todavía faltan dos partidos más para definirse en estos octavos de final del Mundial 2026, por ahora sabemos que las selecciones de Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica son quienes ya inscribieron su nombre en la siguiente instancia. En base a ello es que conocen a sus próximos rivales y pueden ir analizando todas las posibilidades para ganar.

Los duelos de mañana 7 de septiembre entre Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia serán claves para determinar a los últimos dos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. Con la posibilidad de que los equipos sudamericanos se puedan ver las caras, realmente nos esperan unas llaves muy picantes y entretenidas que desde la previa seguramente empezarán a vivirse.

El cuadro del Mundial 2026

Próximos partidos de los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina vs. Egipto | 7 de junio | Estadio Atlanta

Suiza vs. Colombia | 7 de junio | Estadio BC Place Vancouver

DATOS CLAVES