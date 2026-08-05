España aplaude el detalle de Messi con Madrid tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, elogió a Messi Por sus donaciones en medio de una emergencia en la capital española.

Han pasado casi dos semanas y media desde que España derrotase a Argentina en la final de la Copa del Mundo del año 2026. A la espera de saber qué ocurre con Lionel Andrés Messi en cuanto al combinado albiceleste se refiere, desde Madrid se le dedican palabras de elogio por una donación de último minuto y para combatir una auténtica emergencia nacional en el país ibérico. La Pulga, más solidaria que nunca.

“Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, palabras de Isabel Díaz Ayuso como Presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo ello por medio de sus redes sociales y en medio de una emergencia que azota la capital de España.

El aumento de los incendios en territorio ibérico durante los meses de verano no ha dejado de crecer en los últimos años. Solo en lo que vamos del año 2026 se han quemado un total de 27.000 hectáreas en las afueras de la capital española. La propia presidenta de la comunidad confirmó las donaciones por parte de Messi para combatir una auténtica emergencia que también ya ha terminado con miles de desalojados en las adyacencias de la urbe.

El gesto llega solamente una semana después de que el argentino cayese ante La Roja en la final de Nueva Jersey. Todo ello en un contexto de rivalidad entre España y Argentina que se empezó a formar desde la posibilidad de que ambas naciones se enfrentasen en la finalísima. El fútbol queda en segundo plano y para que se pueda atender de la mejor forma posible a los miles de afectados por los incendios de Madrid.

Messi se suma a las ayudas contra los incendios en Madrid: GETTY

Solo el tiempo dirá qué ocurre y si existe la posibilidad de que la capital española homenajee a Messi. Recordemos que el argentino tendrá hoy que viajar a España en el próximo mes de octubre para recibir el premio Princesa de Asturias. A la espera de saber cómo evoluciona dicho cronograma de eventos, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se le agradece por sus donaciones en medio de una de las emergencias medioambientales más profundas de la ciudad a lo largo de los últimos 40 años.

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Inter Miami mete presión a Messi

Xavier Asensi, presidente de negocios del Inter Miami y exdirigente de Barcelona, habló a lo largo de las últimas horas de los objetivos del equipo de Guillermo Hoyos de cara al segundo semestre del año 2026. Tal y como ocurriese desde su llegada a la Florida, se le pedirá a Messi por títulos en todos los frentes y por encima de todo el clasificar a competencias de carácter internacional.

“El objetivo en lo que resta de año natural es ganar la Leagues Cup (que comienza esta semana), la Supporters’ Shield (Liga regular), la MLS Cup (Liga absoluta)…. y eso nos llevará a una ConcaChampions 2027, que, al ser un título que aún no hemos ganado, es un objetivo importante. En 2026 el Nashville SC nos eliminó sin perder ningún partido y queremos ir a por ello, pues somos ambiciosos, pese a ser un club que sólo compite desde 2020″, algunas de sus reflexiones sobre un equipo que ahora mismo marcha segundo en su conferencia.

Datos claves

Lionel Messi donó 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.

donó 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Isabel Díaz Ayuso agradeció públicamente a Lionel Messi por la donación económica realizada.

agradeció públicamente a Lionel Messi por la donación económica realizada. Lionel Messi viajará a España en octubre para recibir el premio Princesa de Asturias.