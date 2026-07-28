La gigante diferencia económica entre los premios que ganaron Chelsea y España por sus respectivos mundiales.

La FIFA organizó dos torneos históricos entre 2025 y 2026, primero hizo un Mundial de Clubes, el pionero en su historia, y luego su tradicional Copa del Mundo de selecciones. Ambos torneos gustaron a los aficionados, sin embargo, el premio económico fue muy diferente.

Aunque el Mundial 2026 se caracterizó por ser un torneo que atrapó a todo el planeta, el premio económico para el campeón fue mucho menor de lo que 1 año antes ganó Chelsea por el Mundial de Clubes. Ambos torneos se disputaron en los Estados Unidos como sede principal.

¿Cuánto ganó España por el Mundial 2026?

Por llevarse el Mundial 2026, entre todos los premios que fue sumando a lo largo del torneo, la Selección de España ganó un premio económico de 50 millones de dólares. Siendo este un premio que superó a lo que se le dio a Argentina por ganar el Mundial 2022.

España fue campeona del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Cuánto dinero ganó el Chelsea por el Mundial de Clubes?

Chelsea fue el campeón del primer Mundial de Clubes en 2025 y ganó un premio económico entre los 120 y 125 millones. Es decir, los ‘Blues’ se llevaron 70 a 75 millones más de lo que ganó la última Selección que pudo ser campeona del Mundial.

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En síntesis:

España ganó 50 millones de dólares por coronarse campeona del Mundial 2026.

por coronarse campeona del Mundial 2026. Chelsea recibió 120-125 millones de dólares tras ganar el Mundial de Clubes 2025.

de dólares tras ganar el Mundial de Clubes 2025. Estados Unidos fue la sede principal de ambos torneos organizados por la FIFA.