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Mundial 2026

La FIFA le pagó más al Chelsea por ganar el Mundial de Clubes que a España por el Mundial 2026

La gigante diferencia económica entre los premios que ganaron Chelsea y España por sus respectivos mundiales.

Los millones de diferencia entre los últimos dos campeones
© GettyImages/ Edit BVLos millones de diferencia entre los últimos dos campeones

La FIFA organizó dos torneos históricos entre 2025 y 2026, primero hizo un Mundial de Clubes, el pionero en su historia, y luego su tradicional Copa del Mundo de selecciones. Ambos torneos gustaron a los aficionados, sin embargo, el premio económico fue muy diferente.

Aunque el Mundial 2026 se caracterizó por ser un torneo que atrapó a todo el planeta, el premio económico para el campeón fue mucho menor de lo que 1 año antes ganó Chelsea por el Mundial de Clubes. Ambos torneos se disputaron en los Estados Unidos como sede principal.

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¿Cuánto ganó España por el Mundial 2026?

Por llevarse el Mundial 2026, entre todos los premios que fue sumando a lo largo del torneo, la Selección de España ganó un premio económico de 50 millones de dólares. Siendo este un premio que superó a lo que se le dio a Argentina por ganar el Mundial 2022.

España fue campeona del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

España fue campeona del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Cuánto dinero ganó el Chelsea por el Mundial de Clubes?

Chelsea fue el campeón del primer Mundial de Clubes en 2025 y ganó un premio económico entre los 120 y 125 millones. Es decir, los ‘Blues’ se llevaron 70 a 75 millones más de lo que ganó la última Selección que pudo ser campeona del Mundial.

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En síntesis:

  • España ganó 50 millones de dólares por coronarse campeona del Mundial 2026.
  • Chelsea recibió 120-125 millones de dólares tras ganar el Mundial de Clubes 2025.
  • Estados Unidos fue la sede principal de ambos torneos organizados por la FIFA.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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