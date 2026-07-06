¿Va con todo Lorenzo? El once de la Selección Colombia para jugar ante Suiza en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo pondría todo lo mejor de Colombia para buscar la gran hazaña contra la Selección de Suiza.

Este martes 7 de julio de 2026 se enfrentan por los 8vos del Mundial 2026 la Selección de Colombia contra la Selección de Suiza. El equipo de Néstor Lorenzo llega con la baja de Jhon Córdoba, pero aún con su mejor once para salir a la cancha.

El once de Colombia para jugar contra Suiza

Para jugar contra la Selección de Suiza, Néstor Lorenzo va con lo mejor que tiene y este sería el once de Colombia:

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

El único gran cambio que tendría Lorenzo en el once de la Selección Colombia es el del delantero, puesto que, Córdoba se lesionó y se quedó fuera del Mundial 2026. Suárez tendrá una nueva oportunidad para salir a brillar como el delantero titular.

Colombia viene de ganarle a Ghana en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra la Selección de Suiza?

El partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza se jugará este martes, 7 de julio de 2026. El encuentro comenzará desde las 15H00 (CO). El ganador de esta llave va contra el ganador de la serie que protagonicen Argentina contra Egipto.

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