¿Va con todo Lorenzo? El once de la Selección Colombia para jugar ante Suiza en el Mundial 2026

Este martes 7 de julio de 2026 se enfrentan por los 8vos del Mundial 2026 la Selección de Colombia contra la Selección de Suiza. El equipo de Néstor Lorenzo llega con la baja de Jhon Córdoba, pero aún con su mejor once para salir a la cancha.
El once de Colombia para jugar contra Suiza
Para jugar contra la Selección de Suiza, Néstor Lorenzo va con lo mejor que tiene y este sería el once de Colombia:
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Suárez
El único gran cambio que tendría Lorenzo en el once de la Selección Colombia es el del delantero, puesto que, Córdoba se lesionó y se quedó fuera del Mundial 2026. Suárez tendrá una nueva oportunidad para salir a brillar como el delantero titular.
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El partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza se jugará este martes, 7 de julio de 2026. El encuentro comenzará desde las 15H00 (CO). El ganador de esta llave va contra el ganador de la serie que protagonicen Argentina contra Egipto.
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En síntesis:
- El entrenador Néstor Lorenzo definió la alineación titular de Colombia para enfrentar a Suiza.
- El delantero Jhon Córdoba quedó fuera del Mundial 2026 debido a una lesión.
- La Selección Colombia jugará contra Suiza este martes 7 de julio de 2026 a las 15H00.