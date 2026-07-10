Bruno Fernandes rompe el silencio tras eliminación de Portugal del Mundial ¿con indirecta a Cristiano Ronaldo?

Bruno Fernandes, uno de los jugadores más criticados de Portugal, rompió el silencio en redes con un mensaje tras eliminación del Mundial.

Bruno Fernandes fue uno de los jugadores más criticados de la Selección de Portugal en este Mundial, muchos incluso lo señalan de sabotear el último torneo de Cristiano Ronaldo. El volante del Manchester United rompió el silencio con un mensaje en redes sociales.

“Triste, frustrado y decepcionado. Este grupo de jugadores superó mis expectativas, no solo por su calidad, sino también por el increíble vínculo que forjamos a lo largo de los años”, empezó en su cuenta de X.

“Gracias a todos los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el equipo de apoyo que nos acompañó y nos ayudó cada día durante el Mundial. Y un enorme agradecimiento a todo el pueblo portugués por su apoyo y confianza”, finalizó.

Rápidamente su posteo se llenó de críticas de hinchas acusando a no ser buen compañero con CR7, una de las máximas leyendas de su país. El astro de Al Nassr por su parte escribió un “Portugal, siempre”.

Los números de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo jugó con Portugal un total de 5 partidos y pudo marcar 3 goles. Se fue eliminado tras una llave muy apretada contra España, donde el partido favoreció al campeón de Europa con un marcador de 1 a 0.