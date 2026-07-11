Beccacece no lo llevó al Mundial 2026 y ahora este jugador ecuatoriano interesa al Atalanta

El Atalanta está muy interesado en este jugador ecuatoriano para la siguiente temporada.

Cada vez surgen más cuestionamientos a la lista de los 26 jugadores ecuatorianos que Beccacece llevó al Mundial 2026. Puesto que, el entrenador descartó a varios jugadores y ahora uno de esos descartes como John Mercado estaría muy cerca de ser fichaje del Atalanta.

Atalanta es uno de los equipos que más viene destacando en Italia en los últimos años jugando torneos europeos y siendo campeón de la Conference League hace pocas temporadas. En su continua renovación, el club italiano ahora puso los ojos en un ecuatoriano.

El jugador ecuatoriano que se metió en planes de Atalante es John Mercado. El delantero venía siendo convocado con regularidad por Beccacece, pero de última hora el DT argentino decidió darle “la espalda” y lo bajó de la lista de los 26 jugadores.

Por otro lado, John Mercado viene destacando en Europa y ahora el delantero ecuatoriano quiere dar ese salto importante en su carrera. El jugador viene destacando en el Sparta Praga de Chequia en esta última temporada y llamó la atención en las grandes Ligas.

John Mercado viene destacando en Chequia en los últimos años. (Foto: GettyImages)

Mercado no ha tenido grandes oportunidades en la Selección de Ecuador, pero Beccacece lo venía llamando como un alternante en los últimos amistosos. Mercado se desenvuelve como un extremo o también como un media punta y esa polivalencia encanta en Europa.

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El valor de mercado de John Mercado

Actualmente el valor de mercado de John Mercado es de 4 millones. El tricolor no es una opción cara de mercado y viene interesando a varios equipos para un movimiento. El Sparta no tendría problemas en venderlo y sacar un ingreso importante por él.

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