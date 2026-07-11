James Rodríguez no estaría pensando en dejar la Selección Colombia, tras la caída en el Mundial 2026.

Uno de los principales apuntados en la Selección Colombia por la dura eliminación contra Suiza fue James Rodríguez. Todos los rumores sobre su continuidad al frente del equipo nacional, como capitán y 10, vienen surgiendo. Sin embargo, el jugador tendría otros planes.

De acuerdo a la información de Revista Semana, James Rodríguez tiene importantes chances de quedarse en la Selección Colombia para jugar la Copa América 2028. En esta decisión se basaría también la intención de la Federación Colombiana de Fútbol.

La FCF estaría pensando seriamente en renovar a Néstor Lorenzo y ya el DT argentino demostró que James Rodríguez es su hombre de confianza y siempre lo ha tenido en cuenta. Según Semana, si el DT se queda es probable que James también siga.

Aunque James Rodríguez ahora mismo no tiene nuevo equipo y deberá centrar su carrera también en el nivel de los clubes y encontrar una regularidad que le permita competir por todo lo alto en los siguientes años. El jugador no ha oficializado alguna salida de ‘La Sele’.

James Rodríguez no tuvo el Mundial esperado. (Foto: GettyImages)

Se espera que el mismo James Rodríguez salga a aclarar cuál será su futuro en los próximos días y también si buscará un nuevo club en Colombia o en el extranjero. Son horas claves para que el histórico 10 tome una decisión final para este momento de su carrera.

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Los números de James Rodríguez en el Mundial 2026

James Rodríguez lo jugó todo con la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero no pudo ni marcar goles ni dar asistencias, números muy bajos e insólitos para lo que se esperaba del 10. Estuvo en cancha poco más de 300 minutos.

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