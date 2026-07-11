En pleno Mundial 2026: Equipo de LigaPro buscó el fichaje de Jordy Caicedo

Jordy Caicedo no tuvo los minutos que se esperaba en el Mundial 2026 y es que apenas contó para Beccacece. Sin embargo, el delantero ecuatoriano sigue teniendo un mercado muy activo y ahora se reveló que un grande de LigaPro lo terminó buscando.

De acuerdo a la información que se reveló en KCH Radio, Jordy Caicedo se metió en planes de Barcelona SC en pleno Mundial 2026, pero el fichaje finalmente no se terminó concretando. El delantero ecuatoriano seguirá jugando en el extranjero.

Barcelona SC estuvo muy interesado en fichar a un nuevo delantero para este segundo semestre. El equipo amarillo empezó a preguntar por diferentes nombres hasta que se quedó con Tomás Rodríguez, que jugó la Copa del Mundo con Panamá.

De momento, Jordy Caicedo se mantendrá en Huracán, en medio de todos los rumores que vinculan a su futuro. El delantero ecuatoriano sonaba, antes de la Copa del Mundo, para grandes equipos de Argentina. Podrían darse novedades en los siguientes días.

Jordy Caicedo jugó el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Otro equipo que también estuvo muy interesado en Jordy Caicedo es Emelec. No obstante, el ‘Bombillo’ no pudo hacer efectivo el fichaje hace pocos años y por eso el delantero siguió en el extranjero. Caicedo ha demostrado que tiene más ganar de jugar afuera que adentro.

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Los números de Jordy Caicedo en Ecuador

Jordy Caicedo en esta Copa del Mundo apenas jugó un total de 16 minutos entre todas las competencias, repartidos en 3 partidos. Beccacece casi no contó con él y apenas le dio minutos en un momento donde se necesitaba goles para ‘La Tri’ en la Copa del Mundo.

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