Tras mandar a callar a Moisés Caicedo: Chelsea tomó una decisión con Julián Quiñones

Chelsea confirmó una decisión final con Julián Quiñones con la que sorprende a todos.

Moisés Caicedo y Julián Quiñones protagonizaron una viral imagen en el Mundial 2026; después de que el jugador mexicano le dijo que “se calle“, tras que el jugador ecuatoriano le reclamara algo. Ahora en medio de esa pelea, salió el rumor que Chelsea estaba interesado en el delantero.

Este sábado 11 de julio de 2026 desde Chelsea salieron a aclarar que no están interesados en Julián Quiñones y que no buscan al jugador mexicano para la siguiente temporada. El delantero está jugando en Arabia Saudita y su futuro parece que pasa más por allá.

En Chelsea apuestan en esta temporada por hacer un importante cambio en la plantilla y mover el mercado en las siguientes semanas. Sin embargo, en este tiempo Xabi Alonso decidió que Moisés Caicedo sea uno de sus capitanes y jugadores intransferibles.

El volante ecuatoriano se ha consagrado como uno de los mejores jugadores de Chelsea y referente absoluto del club. ‘Niño Moi’ tiene un contrato largo en el club y pese al interés de varios equipos lo más probable es que se quede en el equipo.

Moisés Caicedo es uno de los mejores jugadores de Ecuador y Chelsea. (Foto: GettyImages)

Julián Quiñones terminó el Mundial 2026 como uno de los mejores delanteros del torneo, tras un gran rendimiento y varios goles importantes que marcaron el termómetro del equipo en este torneo.

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Moisés Caicedo es intocable en Chelsea

Moisés Caicedo, con Xabi Alonso, como nuevo DT ha pasado a ser uno de los jugadores intocables del club. El ecuatoriano pasará en esta temporada a ser el segundo o tercer capitán de Chelsea. Renovó su contrato hace poco, hasta la temporada 2033.

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