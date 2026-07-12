Las virales declaraciones de los jugadores de Suiza contra el árbitro vs. Argentina: “Nunca jugué un partido tan desigual”

Los jugadores de la Selección de Suiza no se guardaron nada contra los árbitros luego de la polémica eliminación vs. Argentina.

Al igual que los jugadores de Egipto, los seleccionados de Suiza no se guardaron nada contra el árbitro del partido contra Argentina en la eliminación del Mundial. Varios de sus futbolistas fueron directos en post partido sobre la actuación de Joao Pinheiro.

Akanji, referente de la selección de Suiza dijo: “No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos”.

Remo Fueler amplió: “Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja, teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender. Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más”.

Murat Yakin, DT de Suiza, fue claro al señalar que la expulsión de Embolo fue insólita a su entender: Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan”.

Hasta ex jugadores hablaron sobre lo que fue el arbitraje, ex jugador suizo Alexandre Comisetti sostuvo: “Es más fácil ser fuerte con los débiles. Argentina se ha beneficiado”.

¿Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra?

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por las semifinales de la Copa del Mundo 2026 el miércoles 15 de julio. El histórico partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

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