Si Argentina gana ante Suiza: dónde y contra quién juega en semifinales del Mundial 2026

Argentina se juega esta noche la clasificación ante Suiza, así que ahora vamos a descifrar lo que vendría a ser su posible futuro itinerario en el Mundial 2026.

Argentina y Suiza ultiman detalles a nada de enfrentarse en el Estadio Kansas City. En el marco del último encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026, sudamericanos y europeos dejarán todo en el campo de juego para conseguir el tan ansiado boleto a las semifinales. Dicho esto, en la siguiente nota veremos cómo podría seguir siendo el camino del vigente campeón del planeta.

Los liderados técnicamente por Lionel Scaloni se proyectan como uno de los grandes favoritos para ganar esta noche ante Suiza, así que en caso de efectivamente concretar este resultado tendrá un rival bastante complicado y fuerte por delante. Así es, Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega y selló su pase a las semifinales del Mundial 2026, lo cual indica que enfrentarán a los albicelestes.

Este gran partido entre Inglaterra vs. Argentina, el cual por cierto tendría un enorme condimento histórico y futbolístico por lo que representan ambas selecciones, ya fue programado para el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta o también conocido como Mercedes-Benz Stadium que tiene una imponente capacidad de 75,000 espectadores siendo uno de los más lujosos.

Alineaciones confirmadas de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina | Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alex Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza | Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder, Djibril Sow y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (12/07)

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¿Dónde ver Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | América TV, DSports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus

Argentina | Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports , DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil | Disney Plus y CazéTV.

Paraguay | GEN.

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

México: ViX Premium.

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

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