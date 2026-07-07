Tras ver las presiones de Trump a FIFA, Inglaterra pide que se le retire la roja a Quansah

Jarell Quansah fue uno de los grandes temas de conversación en el Parlamento británico a lo largo de las últimas horas. El defensor de Inglaterra se fue expulsado ante México por los octavos de final mientras Estados Unidos realizaba gestiones para contar con Balogun vs. Bélgica. En Reino Unido fue el mismo trato para todas las partes.

Todo parte gracias al político laborista Noah Law. El miembro del parlamento británico redactó una carta en dirección al presidente de la FIFA con el objetivo de que se aplace la sanción para el defensor. Recordemos que este se fue expulsado de manera directa por una plancha sobre Jesús Gallardo que dejó a Inglaterra con 10 hombres en el estadio Azteca. Veremos cómo reacciona Zúrich.

“Queremos reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes. Fue correcto que Jarell Quansah recibiera esta tarjeta roja, pero creo que sería correcto retrasar su suspensión hasta después de la finalización de esta Copa del Mundo”, empieza el comunicado redactado por el político laborista Noah Law. Se abre un precedente que todas las partes pretenden aprovechar.

Desde Inglaterra señalan que solamente quieren el mismo trato que todos. Las influencias del Ejecutivo de Donald Trump alrededor del caso Balogun son entendidas por todos como una oportunidad: “La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los árbitros respeten las reglas, sino también de que dichas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes”.

Inglaterra pretende contar con Quansah ante Noruega: GETTY

Incluso Thomas Tuchel se ha sumado a los pedidos. Dejó en claro que los precedentes de FIFA deberían generar un contexto para contar con el zaguero del Bayer Leverkusen: “Que quede claro: no era tarjeta roja. Intervino el VAR. La decisión ya está tomada. ¿Quién revoca esta decisión, cuándo y con qué argumentos? Me resulta extraño. Queremos coherencia… ¿Dónde empieza esto y dónde acaba? ¿Recurrimos? ¿Debería Harry Kane preguntárselo al presidente Trump? ¡Quizás!”.

Publicidad

Francia hace lo mismo con Olise

Como decimos, el tema no solamente se queda en Estados Unidos o Inglaterra. Desde Francia ya se ha comunicado que la propia federación del país pretende regular la tarjeta amarilla vista por Michael Olise en el compromiso frente a Paraguay. Didier Deschamps le quiere absolutamente limpio de cara al compromiso frente a Marruecos en las próximas horas. FIFA dará algún tipo de respuesta más pronto que tarde.

Recordemos que el próximo 20 del fútbol mundial no anuló la suspensión del delantero Estados Unidos. Solamente pospuso la sanción que este recibirá después de su expulsión ante Bosnia por los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Selecciones como Inglaterra o Francia ya mueven ficha pensando en sus próximos compromisos en cuartos de final.

Datos claves

El político laborista Noah Law solicitó formalmente a la FIFA posponer la suspensión de Quansah.

solicitó formalmente a la FIFA posponer la suspensión de Quansah. El defensor Jarell Quansah fue expulsado de forma directa tras una acción sobre Jesús Gallardo.

fue expulsado de forma directa tras una acción sobre Jesús Gallardo. El director técnico Thomas Tuchel se sumó al pedido de coherencia para contar con el zaguero.