Cómo se define la clasificación de una selección si está igualada con otra en puntos. Ya no es como era antes y las consultas crecen.

En el Mundial 2026 ya no basta con mirar solo los puntos y la diferencia de goles total para leer la tabla de posiciones. Según el reglamento de esta edición, los cruces directos entre selecciones empatadas pasan a tener prioridad y la conducta disciplinaria también puede definir una clasificación.

La edición 2026 está organizada en grupos del A al L, y de esta primera ronda avanzan los dos primeros de cada zona, además de los ocho mejores terceros. Ésta es sin dudas la gran novedad, ya no solo clasifican los dos mejores de cada grupo, sino que ser tercero empieza a tomar relevancia.

Cómo se desempata dentro de cada grupo

Si hay igualdad en puntos, el primer filtro ya no es el rendimiento global del grupo, sino lo ocurrido entre los equipos involucrados. Es decir, antes de revisar la diferencia de goles total, hay que mirar qué pasó en los partidos entre esas selecciones.

La secuencia general funciona así: primero se consideran los enfrentamientos directos entre las selecciones igualadas; si esto no basta, se pasa a los criterios generales de toda la fase de grupos; si la igualdad sigue intacta, aparece la conducta disciplinaria; y, como instancia final, se recurre al ranking FIFA.

Un equipo puede quedar por encima de otro sin tener mejor diferencia de goles general, siempre que haya salido favorecido en el duelo directo o en la tabla interna entre los empatados. Vale recordar que esta explicación apunta al desempate dentro del grupo, no a la comparación entre terceros de distintas zonas.

Primer criterio: enfrentamiento directo entre selecciones

El primer paso es revisar exclusivamente los partidos jugados entre las selecciones que terminaron igualadas en puntos. Ese es el criterio central para la fase de grupos de esta edición.

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El orden dentro de ese primer nivel es el siguiente:

Más puntos en los enfrentamientos directos: se toma en cuenta quién sumó más en esos cruces entre los equipos empatados.

se toma en cuenta quién sumó más en esos cruces entre los equipos empatados. Mejor diferencia de goles en esos partidos: si siguen iguales en puntos dentro del duelo directo, se compara la diferencia de goles en esos mismos encuentros.

si siguen iguales en puntos dentro del duelo directo, se compara la diferencia de goles en esos mismos encuentros. Mayor cantidad de goles anotados en esos cruces: si todavía no hay diferencia, se mira quién convirtió más en esos partidos directos.

Si dos selecciones terminan con 6 puntos en el grupo y una le ganó a la otra cuando se enfrentaron, esa victoria directa puede pesar más que una mejor diferencia de goles general. Si entre ellas empataron, entonces sí empieza a importar cómo quedó ese cruce en términos de goles y diferencia.

Segundo nivel: criterios generales de la fase de grupos

Si los cruces directos no alcanzan para romper la igualdad, la comparación pasa al rendimiento global de cada selección en toda la primera ronda. Ahí sí vuelve a entrar en escena lo que muchos hinchas suelen mirar primero durante un Mundial.

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En ese segundo nivel se analiza primero la diferencia de goles general y después la cantidad total de goles anotados en la fase de grupos. Es decir, esos números siguen siendo importantes, pero no tienen prioridad sobre lo ocurrido entre los equipos empatados.

Si aun así no aparece una diferencia, las mismas fuentes ubican después al juego limpio y, en última instancia, al ranking FIFA como recurso final para definir las posiciones.

¿Qué es el criterio de Fair Play y cuándo se aplica?

El juego limpio es el criterio disciplinario que entra en acción cuando la igualdad no se rompe con los parámetros deportivos. En otras palabras, no aparece al principio del desempate, pero sí puede volverse decisivo cuando ni los cruces directos ni los números generales del grupo alcanzan para separar a dos o más selecciones.

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Lo que se evalúa allí es la conducta durante la fase de grupos. No solo cuentan las sanciones a los futbolistas, sino que también puede contemplarse el comportamiento del cuerpo técnico. Por eso, cada amarilla y cada expulsión dejan de ser un dato secundario cuando la tabla está apretada.

Cuantas menos sanciones reciba una selección, mejores serán sus posibilidades en un desempate extremo.

El anfitrión México espera por uno de los terceros (Getty)

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Sistema de descuentos por tarjetas: cuántos puntos resta cada amonestación

Estas son las deducciones:

Tarjeta amarilla: -1 punto

-1 punto Expulsión por doble amonestación: -3 puntos

-3 puntos Tarjeta roja directa: -4 puntos

Estas deducciones pueden definir el desempate cuando persiste la igualdad.

Orden final del desempate

En la definición de un grupo, además de los puntos, también cuentan los cruces directos entre los equipos igualados y la disciplina acumulada. Si todo lo demás queda empatado, el juego limpio puede definir la clasificación y el orden final dentro de la zona.

Entonces, la secuencia es la siguiente:

Primero: cruces directos entre las selecciones igualadas.

cruces directos entre las selecciones igualadas. Después: criterios generales del grupo, como diferencia de goles y goles anotados.

criterios generales del grupo, como diferencia de goles y goles anotados. Luego: juego limpio o conducta disciplinaria.

juego limpio o conducta disciplinaria. Al final: ranking FIFA.

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En esta edición, además de los puntos, pesan el duelo directo, la diferencia de goles, los goles anotados, el juego limpio y, si hace falta, el ranking FIFA. Es decir, si todos los criterios anteriores continúan mostrando paridad entre los dos equipos, todo se definirá según la ubicación de ellos en el Ranking FIFA.

Las posiciones de todos los grupos del Mundial 2026