Así está la pelea por llegar a los 1000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo

Nueva jornada de la Copa del Mundo con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siendo noticia en todos los sentidos. Los dos máximos anotadores en la historia de este juego se siguen acercando al gol número 1000 de sus respectivas carreras en plena competencia internacional por Norteamérica. Así va la lucha por llegar al millar de gritos sagrados.

Gracias a su doblete de las últimas horas frente a la Selección de Uzbekistán de Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo llegó a los 975 goles de manera oficial. Todo ello después de cortar una racha más que negativa con Portugal que no veíamos desde el año 2023. Mantiene una ventaja importante frente a Lionel Messi de cara a los próximos años.

El argentino se encuentra de cumpleaños y en un momento más que dulce. Sus 5 goles en lo que vamos de la Copa del Mundo lo llevan ya a los 916 tantos de manera oficial. Dentro de todos estos balances incluimos tanto los goles a nivel de clubes como, por supuesto, en un panorama internacional donde nadie supera a Messi o a Cristiano según los archivos de las estadísticas oficiales.

Ahora mismo, Cristiano Ronaldo mantiene su ventaja sobre Messi por un total de 59 goles. Apenas 25 separan al delantero del fútbol de Arabia Saudita de llegar al gol número 1000 de su carrera. Todo ello en tiempos donde busca el único trofeo a nivel de clubes que le falta de la mano de una Portugal que se alista para enfrentar a Colombia en la última jornada de la fase de grupos del fixture.

Messi y CR7 se siguen acercando a los 100 goles oficiales: GETTY

Messi todavía tiene un largo camino por delante. Si bien se espera que pueda alargar su carrera como mínimo hasta la edad de Cristiano Ronaldo, la realidad pasa por entender que todavía Lionel Andrés necesita de 84 gritos sagrados para llegar a una marca que parecía imposible de alcanzar solamente un par de décadas atrás. Los dos GOATS de la generación siguen marcando agenda en pleno junio de 2026.

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CR7, primero en marcar en seis Mundiales

Desde Alemania 2006 se tienen registros de Cristiano Ronaldo marcando goles en los Mundiales. Es el primer futbolista en anotar en 6 ediciones distintas del campeonato de la FIFA desde que se tienen registros oficiales. No falló en ninguna edición a pesar de diferentes Copas del Mundo a las que llegó extenuado en lo físico, como Brasil 2014 o Sudáfrica 2010.

Solo Fontaine sobrevive a Messi

Desde su debut frente a Argelia, Messi ya ha batido cerca de 11 récords. En este momento, solamente Just Fontaine de Francia parece sobrevivir al impacto del argentino que hoy llega a los 39 años. Necesita todavía de 8 goles en lo que queda de la Copa del Mundo para igualar los 13 del francés como máximo anotador en una sola edición del certamen de acuerdo con los archivos históricos.

Datos claves

Cristiano Ronaldo alcanzó los 975 goles oficiales tras su doblete ante Uzbekistán.

alcanzó los 975 goles oficiales tras su doblete ante Uzbekistán. Lionel Messi suma 916 tantos oficiales tras cumplir 39 años de edad.

suma 916 tantos oficiales tras cumplir 39 años de edad. Cristiano Ronaldo aventaja a Messi por 59 goles en junio de 2026.