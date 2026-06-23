Cristiano Ronaldo habló del retiro antes de enfrentar a Colombia en el Mundial 2026

¿Será la 'Tricolor' el último rival de su carrera? Conoce la impactante confesión de Cristiano Ronaldo sobre su retiro antes de jugar contra Colombia.

No la pasó nada bien después del debut en el Mundial 2026 y salió a confesarlo. Cristiano Ronaldo habló después de anotar dos goles en la victoria de Portugal ante Uzbekistán y se refirió al retiro justo antes de enfrentar a Colombia en la Copa del Mundo.

Cristiano venía de ser el jugador peor calificado de Portugal en el empate 1-1 con República Democrática del Congo. A CR7 le dieron 6.1 puntos de calificación, según el portal ‘Sofa Score’, y algunos se animaron a instalar la narrativa que estaba listo para el retiro.

Con dos goles, cinco tiros al arco y tres de cinco duelos ganados, Cristiano Ronaldo fue la figura de la victoria de Portugal 5-0 a Uzbekistán. Le dieron 8.6 de calificación y no dudó en enviarle un mensaje a todos aquellos que lo quisieron retirar.

Cristiano Ronaldo habló del retiro antes de enfrentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo jugará por primera vez contra la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“Hay males que doblan por bienes como dicen. Obviamente, hablando de mí, los récords siempre es bueno vencerlos, pero mi objeivo es poder ayudar a la selección para alcanzar sus objetivos. En esta parte fue pasar de ronda (…) Sabía que quien trabaja, Dios lo ayuda. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil, una semana oscura. Paecía que ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté como siempre aguanto, porque creo más en el trabajo que cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta”, confesó Cristiano antes de enfrentar a la Selección Colombia.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026?

Será la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 y todo apunta a que ahí se definirá quién clasificará a 16avos de final en la primera posición. La Selección Colombia enfrenta a Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock de Miami.

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