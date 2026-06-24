Este Mundial 2026 cuenta con la particularidad de que no solo los dos primeros de cada grupo acceden a la siguiente ronda. ¿Cuántos son los terceros que clasifican?

En el Mundial 2026 clasifican los 8 mejores terceros, no todos. El nuevo formato amplía el torneo a 48 selecciones (a diferencia de las 32 que había de costumbre), conforma 12 grupos de cuatro y completa la ronda de 32 (16avos de final) con esos ocho cupos extra.

Terminar tercero, entonces, no garantiza avanzar. Es decir, primero hay que quedar tercero en la propia zona y después entrar en una tabla comparativa contra los otros 11 terceros del campeonato.

Cómo se desempata dentro de cada grupo

Vale aclarar algo para no mezclar planos: una cosa es ordenar a los equipos dentro de un mismo grupo y otra muy distinta es comparar a los terceros de grupos diferentes. Son dos lecturas de tabla distintas, aunque las dos impactan en la clasificación.

Dentro de cada zona, el enfrentamiento directo aparece como referencia principal para resolver empates entre selecciones que terminaron con los mismos puntos. Pero esa lógica no debe confundirse con la carrera por los mejores terceros, porque ahí ya no se enfrentan equipos del mismo grupo, sino terceros que vienen de zonas distintas.

Una selección puede quedar en ese puesto después de un desempate interno en su grupo, pero luego entra en otra competencia: 12 terceros pelean por 8 plazas para meterse en la siguiente ronda.

Funcionamiento del sistema de mejores terceros en 2026

En concreto, clasifican 8 de los 12 terceros.

La cuenta completa se entiende rápido:

12 grupos: cada uno entrega dos clasificados directos.

cada uno entrega dos clasificados directos. 24 boletos automáticos: avanzan los equipos que terminan 1° o 2° en su zona.

avanzan los equipos que terminan en su zona. 8 cupos extra: se reservan para los terceros con mejor rendimiento.

se reservan para los terceros con mejor rendimiento. 32 clasificados en total: así se completa la primera ronda eliminatoria.

así se completa la primera ronda eliminatoria. 4 terceros quedan eliminados: por eso ser tercero no alcanza por sí solo.

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Un equipo no depende únicamente de su grupo: si termina tercero, su destino queda atado a cómo cierren los otros terceros del torneo.

Primer criterio: enfrentamiento directo entre selecciones

El enfrentamiento directo sirve para ordenar empates dentro de un grupo, no como base principal de la comparación entre terceros de grupos distintos.

Si dos selecciones terminan igualadas en puntos en la misma zona, ese cruce entre ellas puede definir quién queda segundo y quién tercero, o quién termina tercero y quién cuarto. Pero una vez que ese tercer puesto ya quedó establecido, empieza otra evaluación completamente distinta.

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En otras palabras, una selección puede ser tercera porque ganó un duelo directo en su grupo, pero eso no le asegura quedar entre los mejores terceros del Mundial. A partir de ahí, compite contra otros 11 equipos que también acabaron terceros en sus respectivas zonas.

Jerarquía y criterios de desempate para terceros

Para comparar a esos terceros, primero cuenta el rendimiento global de cada selección en la fase de grupos. El orden de comparación entre terceros es este:

Puntos obtenidos: el primer filtro para ordenar a los terceros.

el primer filtro para ordenar a los terceros. Diferencia de goles: si igualan en puntos, pesa el balance entre tantos a favor y en contra.

si igualan en puntos, pesa el balance entre tantos a favor y en contra. Goles anotados: si la paridad sigue, se mira quién convirtió más.

si la paridad sigue, se mira quién convirtió más. Conducta del equipo (Fair Play): después aparece el criterio disciplinario (tarjetas amarillas y rojas).

después aparece el criterio disciplinario (tarjetas amarillas y rojas). Ranking FIFA: figura como instancia posterior si la igualdad persiste.

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Entre terceros de grupos distintos, no manda el duelo directo, porque los equipos comparados provienen de grupos distintos.

Segundo nivel: criterios generales de la fase de grupos

Como esos terceros salen de zonas diferentes, lo que realmente pesa es lo hecho por cada selección en sus tres partidos completos de la primera fase. Es decir, ahí cobran valor los puntos, la diferencia de goles y los tantos convertidos en toda la zona, no un cruce puntual contra un rival que ni siquiera pertenece al mismo grupo de comparación.

Los cruces de la ronda de 32 no quedan definidos hasta el final de la fase de grupos. Los ocho terceros que logren entrar completan el cuadro y alteran qué combinaciones terminan activándose para los emparejamientos posteriores.

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En otras palabras, no alcanza con saber quién ganó cada grupo. También hay que esperar cuáles terceros se meten, porque el formato contempla múltiples combinaciones posibles para terminar de armar la llave.

Puntuación necesaria para clasificar

No hay un puntaje universal que garantice avanzar como tercero en todos los casos. Lo más seguro es entender la lógica general: ser tercero no asegura nada, porque ese puesto todavía debe compararse con los otros 11 terceros del torneo para definir cuáles son los 8 que siguen en carrera.

Las posiciones de todos los grupos del Mundial 2026