Daniel Muñoz se descartó como la figura de Colombia tras el triunfo ante Congo en el Mundial 2026

El lateral volvió a ser clave en una jornada donde Colombia se mete en 16 avos del Mundial. Para Muñoz el objetivo de la selección es claro.

Daniel Muñoz volvió a ser absolutamente fundamental para que Colombia gane en la Copa del Mundo. El gol del lateral del Crystal Palace fue suficiente para derrotar a Congo en una segunda jornada de la fase de grupos que ya tiene al equipo de Néstor Lorenzo en los dieciseisavos de final. El futbolista cafetero ilusiona a todo el país al hablar del gran objetivo de esta generación.

“Vamos ahora con Portugal y aún con más ganas, con más hambre. Llevamos 2 escalones de 8 y vamos paso a paso. Ya a pasar página y pensar en lo que es Portugal… Creo que el esfuerzo es de todo el equipo, eso hay que valorar. Acá nada es fácil, nadie le está regalando nada a nadie. Acá la figura somos todos. Los 3 puntos lo logramos juntos: Colombia, toda esta gente, yo creo que esto es de todos. Y al final esto es una familia, yo creo que aquí la figura se llama Colombia”, marcaba Muñoz en charla con los medios de comunicación presentes en Guadalajara de acuerdo con las planillas oficiales.

Dejó en claro que esta Colombia piensa en el día a día, pero que tienen claro que su sueño pasa por disputar los 8 partidos de la edición del certamen donde solo Argentina mantiene el ritmo ganador de los dirigidos por Lorenzo: “Creo que desde el primer momento salimos a comernos la cancha, tuvimos infinidad de opciones, pero al final el fútbol es esto, tienes 10 opciones, tienes que marcar una y resguardarte que no te hagan gol, y al final yo creo que queda muy merecido que andemos con los tres puntos”.

“Desde la previa sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, teníamos que ir a comernos la presa. Y yo creo que fue así, desde el buen sentido de la palabra. Siempre intensos, agresivos, pero siempre con honestidad y rectitud, y yo creo que al final se vio reflejado. Nos quedamos con los 3 puntos”, seguía analizando el defensor del Crystal Palace alrededor de una jornada donde regresan las fases finales de la Copa del Mundo.

Muñoz, goleador de Colombia en este Mundial: GETTY

Colombia consigue su primer gran objetivo del certamen. Con una clasificación ya certificada, solamente queda esperar por el partido de Portugal para saber si los dirigidos por Lorenzo terminan primeros o segundos de su zona de acuerdo con el fixture. Un escenario que les deja en claro sus posibles rivales de cara a la segunda mitad del certamen.

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Daniel Muñoz, a la historia de los Mundiales

Solo 5 defensores han marcado en sus dos primeros partidos en la historia de los Mundiales. Daniel Muñoz se une a una lista donde también aparece Yerry Mina en cuanto a Colombia se refiere. El brasileño Josimar en 1986, Michal Bílek (Checoslovaquia) en 1990 y Davor Jozić (Yugoslavia) también en 1990 completan todo de acuerdo con los archivos oficiales.

Davinson Sánchez, también orgulloso de Colombia

“Estamos contentos y orgullosos. El primer partido es difícil porque hay muchos que no tenían experiencia. Hoy vimos nuestro rendimiento y nuestra mentalidad. Tuvimos seriedad. Estamos contentos porque tuvimos muchas chances y portería en cero. Mostramos paciencia y tuvimos el balón en situaciones donde podíamos caer en la desesperación. Pudimos abrirlo antes”, analizaba igualmente el defensor tras la primera portería a cero de la Copa del Mundo para el equipo de Lorenzo en sus declaraciones ante los medios. Se vienen Cristiano Ronaldo y compañía ahora.

Datos claves

El lateral Daniel Muñoz anotó el gol de la victoria de Colombia ante Congo.

anotó el gol de la victoria de Colombia ante Congo. La selección de Colombia clasificó a dieciseisavos de final y ahora enfrentará a Portugal.

clasificó a dieciseisavos de final y ahora enfrentará a Portugal. El futbolista Daniel Muñoz igualó la marca histórica de Yerry Mina marcando en dos partidos.