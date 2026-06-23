Cuál será el rival de la Selección Colombia si termina primera o segunda del Grupo K

El futuro de los dirigidos por Lorenzo, claro en caso de terminar como primeros o segundos de su zona.

La Selección Colombia se alista para su segundo desafío en esta Copa del Mundo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Congo en Guadalajara buscando prácticamente sentenciar su presencia en las fases de eliminación directa del certamen. Estos podrían llegar a ser sus oponentes en caso de culminar la zona tanto primeros como segundos de este.

El nuevo torneo de la FIFA de 48 equipos deja un camino claro. En caso de que Colombia culmine el Grupo K de la Copa del Mundo del año 2026, se medirá a uno de los cuatro mejores terceros de los grupos D, E, I, J, I y L. En este momento, combinados como Paraguay, Ghana y Panamá lo ocupan a la espera del final de esta segunda jornada de la fase de grupos y de lo que ocurra en la siguiente fecha.

En caso de que Colombia culmine segunda su participación durante la primera jornada del certamen, tiene un rival claro. Será el segundo del Grupo L y Grupo Y, donde aparecen potencias de la talla de Inglaterra o Croacia de acuerdo con el fixture. Hablamos de partidos absolutamente de primer nivel cuando apenas estaríamos entrando en las primeras instancias del certamen. Ganar hoy frente al Congo puede valer evitar dolores de cabeza a corto plazo.

Sin importar cuál sea el resultado, Colombia sabe que más pronto que tarde habrá que enfrentarse contra potencias. Tanto quedando primera como segunda de su zona, se espera por un posible choque ante selecciones como Argentina o España durante los cuartos de final del certamen. En ese contexto, solo queda decidir por qué lado del cuadro se quiere ir. Quedar primero, eso sí, garantiza unos dieciseisavos y octavos de final más amables en la previa.

Croacia o Inglaterra, el peor rival que le puede tocar a Colombia: GETTY

Si Colombia saliese como tercera de su grupo, el escenario también es medianamente claro. Todo apunta al ganador tanto del Grupo B como del Grupo L de acuerdo con las proyecciones matemáticas. Nuevamente aparece una combinación de resultados donde Inglaterra o Croacia podrían ser oponentes en la ciudad de Atlanta. Ahora mismo, y si dicho fuera el escenario, Canadá también surge como un posible rival del equipo de Néstor Lorenzo.

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Los estadios donde jugaría Colombia en los 16 avos de final

Si culminase como primero de su grupo, Colombia disputará su encuentro de dieciseisavos de final el viernes 3 de julio del año 2026 en el estadio de Kansas City. Un encuentro donde ya selecciones como Ecuador tuvieron participación a lo largo de la primera fecha. Todo en un horario nocturno, pero más amable con la afición cafetera alrededor del planeta. Si queda segunda, la fecha pactada será el jueves 2 de julio en Toronto.

Congo no teme a Colombia

“Empatamos y sumamos un punto; eso significa que hicimos algo bueno, pero como les dije a mis jugadores, no es suficiente porque todavía tenemos que encadenar buenas actuaciones… Mis jugadores tienen una gran motivación y vamos a jugar nuestras cartas al máximo porque tenemos esa mentalidad en el Congo. No hay otro camino”, fueron las reflexiones de Sébastien Desabre en la conferencia de prensa oficial previa al encuentro en Guadalajara.

Datos claves

La selección de Colombia clasificará como primera si vence a Congo en Guadalajara.

clasificará como primera si vence a Congo en Guadalajara. Si culmina primera, Colombia disputará los dieciseisavos de final el 3 de julio .

disputará los dieciseisavos de final el . Si queda segunda, la selección nacional jugará su siguiente fase en Toronto.