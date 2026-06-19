Infantino felicitó a la afición de la Selección Colombia tras abarrotar el estadio Azteca con más de 80.000 personas

Colombia se ha convertido en una de las grandes animadoras de la Copa del Mundo en territorio mexicano. La presencia de decenas de miles de cafeteros en el país se ha tomado ya plazas como la del Ángel de la Independencia y un Estadio Azteca donde en el encuentro ante Uzbekistán vimos una auténtica marea amarilla en las tribunas. Hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, alucina con la hinchada tricolor.

“Felicidades a Colombia por ganar este partido contra Uzbekistán. Partido muy, muy duro. Ante 80,824 aficionados, ambos equipos ofrecieron un partido lleno de emoción e intensidad, mientras que la afición creó un ambiente increíble para otro encuentro inolvidable de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México”, publicaba en sus redes sociales el presidente de la FIFA tras la victoria por 3 a 1 frente a los Lobos Blancos de Fabio Cannavaro.

El encuentro supuso uno de los choques con mayor porcentaje de asistencia a los estadios de lo que va del Mundial. Todo esto a miles de kilómetros de territorio colombiano y en un contexto donde el propio Fabio Cannavaro aseguró haberse sentido jugando en Barranquilla. La FIFA y el propio Infantino aseguran que se trató de un éxito total para mostrar lo que puede conseguir esta Copa del Mundo cuando hablamos de aficiones sudamericanas.

A todo lo visto en el Estadio Azteca se le sumó un banderazo en la previa en la plaza del Ángel, que tuvo a más de 100.000 personas según los registros más austeros. Los festejos horas más tarde de la victoria ante Uzbekistán también se propagaron por toda la Ciudad de México. La FIFA felicitó a la afición colombiana tras una jornada que supuso el regreso a las Copas del Mundo después de 8 largos años de ausencia.

Colombia y su afición se han tomado todo México: GETTY

El fenómeno colombiano en México ahora se trasladará a Guadalajara. Será la próxima sede para el equipo de Néstor Lorenzo en un choque frente a Congo, donde pueden certificar su pase a los dieciseisavos de final. Tras ello habrá una nueva oportunidad de confirmar la marea amarilla que se ha tomado Norteamérica en estas fechas en el choque frente a Portugal en Miami. En absolutamente todos estos compromisos se espera que Colombia sea local de manera abrumadora.

Publicidad

Conmebol ve a Colombia con chances de campeonar

“¡Felicitaciones FCFSeleccionCol por el triunfo en el debut en la Copa Mundial de la FIFA! Gran noche en el Estadio Azteca, copado por miles de hinchas colombianos… A dejar la Copa en casa”, publicaron también en sus redes sociales las cuentas tanto de la Conmebol como de Alejandro Domínguez. Colombia fue uno de los dos únicos conjuntos de la Confederación en sumar sus 3 puntos durante la última fecha junto a Argentina.

La mejor actuación de los cafeteros en la historia del torneo fue en Brasil 2014. Durante aquella edición fueron la revelación del certamen y llegaron a los cuartos de final. Únicamente la selección local, con goles de Thiago Silva y David Luiz, pudo cortar el sueño de todo un país. Tal y como ocurriese en aquellas fechas, cada partido de la Tricolor estará acompañado de una marea amarilla en las tribunas.

Datos claves

Gianni Infantino felicitó a la afición colombiana tras la victoria ante Uzbekistán en el Mundial.

felicitó a la afición colombiana tras la victoria ante Uzbekistán en el Mundial. El partido registró una asistencia oficial de 80,824 aficionados en el Estadio Azteca de México.

en el Estadio Azteca de México. La selección de Colombia jugará su próximo partido en Guadalajara frente a Congo.