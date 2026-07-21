Dávinson Sánchez, segundo defensor con más chances de gol del Mundial 2026

El rendimiento de Dávinson Sánchez durante la Copa Mundial de la FIFA fue absolutamente gravitacional. El cafetero fue el líder de una defensa que solamente recibió un gol a lo largo de todo el torneo y que se tuvo que despedir de manera más que cruel en los penaltis frente a Suiza. Las estadísticas le sitúan como el segundo zaguero con más chances creadas a favor de su equipo en todo el torneo.

Un total de 5 chances de gol salieron de las piernas de Dávinson Sánchez durante la Copa del Mundo. Colombia tiene el segundo defensor que más generó en dicha estadística a lo largo de un certamen donde solamente el joven zaguero de España, Pau Cubarsí, se encuentra por encima de sus rendimientos con un total de 8 situaciones de gol saliendo desde sus pases.

Recordemos que el actual campeón del mundo y zaguero central del Barcelona disputó 3 encuentros más que el colombiano. Un hito clave para entender una clasificación donde Dávinson Sánchez supera también a nombres de peso como Dayot Upamecano. Su penalti al travesaño contra Suiza no manchó un rendimiento a nivel general absolutamente gravitacional.

Dentro del top 5 se encuentran dos defensores suizos. Tanto Manuel Akanji como Nico Elvedi, con 90 minutos más en el torneo que Dávinson Sánchez, se quedaron a las puertas de igualarle con un total de cuatro situaciones de gol generadas a lo largo de toda la Copa del Mundo del año 2026. Estos fueron los 5 futbolistas que desde la primera línea de salida de balón más situaciones de marcar le dieron a sus compañeros.

Solo Cubarsí superó en chances creadas a Dávinson Sánchez: GETTY

Para Dávinson no fue una Copa del Mundo más. Su rendimiento fue vital para entender cómo Colombia llegó a la fase de octavos de final como puntero de su zona en la fase de grupos. Incluso se le llegó a anular un gol frente a Portugal por centímetros durante la última jornada de la primera fase del certamen. A la espera de que resuelva su futuro, solamente Pau Cubarsí, con casi 300 minutos más de juego, generó más chances de gol en toda la presente edición.

Publicidad

Dávinson rompe el silencio tras la eliminación

Con Noti5 y en las últimas jornadas, el defensor de Néstor Lorenzo repasó aquella maldita eliminación por penaltis frente a Suiza en Vancouver. No negó el dolor por las formas en las cuales se dio una salida de la Copa del Mundo donde el combinado colombiano prometía como mínimo igualar sus prestaciones del año 2014.

“Nuestra profesión tiene esos momentos… Me tocó errar a mí, aún con la seguridad y preparación que se hizo para esas instancias me tocó… Me hago responsable de lo que pasó… Pero también soy responsable de lo que hice, soy responsable de sentirme cómodo haciendo lo que me gusta hacer, que es defender”, analizaba un dolido Dávinson Sánchez. Tendrá revancha seguramente en la Copa América del 2028, próximo gran objetivo de la selección cafetera.

Datos claves

Dávinson Sánchez fue el segundo defensor con más opciones de gol generadas del Mundial.

fue el segundo defensor con más opciones de gol generadas del Mundial. Pau Cubarsí lideró esa estadística defensiva tras generar ocho situaciones de gol.

lideró esa estadística defensiva tras generar ocho situaciones de gol. Colombia quedó eliminada del certamen en la tanda de penaltis frente a Suiza.