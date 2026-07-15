Tras el fracaso ante Suiza, titular de la Selección Colombia puede continuar su carrera junto a Neymar en Brasil

Santos de Brasil estudia su fichaje tras descender a la segunda categoría del fútbol europeo. Fue titular con Colombia en casi todo el Mundial.

Se empieza a mover el mercado de fichajes para los jugadores de la Selección Colombia. Tras la eliminación frente a Suiza en Vancouver desde el punto penalti, no son pocos los jugadores de Néstor Lorenzo que podrían cambiar de camiseta a corto plazo. Santos de Brasil quiere a uno de los titulares del argentino junto a Neymar en algunas semanas.

La información llega gracias a Radio Mallorca y ESPN Brasil. En esta se señala que Santos desea incorporar al lateral izquierdo de 33 años Johan Mojica para la siguiente temporada. Todo ello después de un rendimiento en la Copa del Mundo donde fue titular en todos los partidos salvo ante Portugal durante la tercera jornada de la fase de grupos. El contexto de la operación es favorable para el Peixe.

Recordemos que Johan Mojica viene de descender en España. No pudo evitar bajar a la segunda categoría del fútbol ibérico en una campaña donde ni siquiera el cambio de entrenador rumbo a Martín Demichelis evitó el descenso. Tampoco pasemos por alto que termina contrato en el año 2027 en una entidad que hace solamente un par de años atrás le incorporaba por cerca de 1.5 millones de euros.

Desde Radio Mallorca incluso le ponen precios a una posible operación con Santos. 600.000 euros es lo que reclamaría el conjunto bermellón al Santos de Neymar para quedarse con los servicios de Johan Mojica de cara a la próxima temporada. El colombiano cuenta con uno de los sueldos más potentes de toda la plantilla y, por ende, su salida tampoco puede quedar descartada en pro de mantener la masa salarial de un conjunto que ya no contará con los ingresos de la máxima categoría del fútbol español.

Mojica gusta al Santos de Neymar en Brasil: GETTY

Sería la primera experiencia para Johan Mojica en Sudamérica desde su salida del Deportivo Cali en el año 2013. A partir de ese momento, el lateral por izquierda tuvo diferentes pasos por el fútbol español e incluso una aventura por el Atalanta de la Serie A de Italia que duró apenas 12 meses. A sus 33 años busca definir su futuro tras una Copa del Mundo con buen nivel en el margen individual y tras la debacle frente a Suiza en la ciudad de Vancouver.

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Más jugadores de Colombia pueden cambiar de equipo

Las informaciones de las últimas horas hablan de un interés del Cagliari en Juan Fernando Quintero. También en el deseo del Como de quedarse con los servicios de Dávinson Sánchez para su primera participación en Champions League. Juventus de Turín también estudia la incorporación de Jhon Lucumí en una operación que con el Bolonia puede irse a montos por encima de los 50 millones de euros.

Colombia también se encuentra a la espera de nombres como James Rodríguez. Lazio y América de México aparecen en la hoja de ruta del volante cafetero. Por último, pero no menos importante, habrá que ver qué ocurre con futbolistas que, como Jhon Córdoba o Daniel Muñoz, han sonado para diferentes equipos de la Premier League a lo largo de las últimas semanas.

Datos claves

Santos de Brasil estudia fichar al lateral colombiano Johan Mojica para la próxima temporada.

estudia fichar al lateral colombiano para la próxima temporada. El club español dueño de su pase exige 600.000 euros por el traspaso de Mojica .

por el traspaso de . Santos busca unir al defensor cafetero de 33 años con la estrella Neymar.